Grupo paramilitar sudanés mata a 43 en ataque con drones contra mezquita, según grupo médico

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un grupo paramilitar de Sudán habría matado a 43 civiles que rezaban en el interior de una mezquita en la sitiada ciudad de El Fasher, la capital de Darfur del Norte, dijo un grupo médico local.

La Red de Médicos de Sudán reportó el viernes en X que los fieles musulmanes, entre los que había ancianos y niños, fallecieron en un ataque con drones de las Fuerzas de Apoyo Rápido, calificándolo como un "crimen atroz" contra civiles desarmados que muestra el "flagrante desprecio del grupo por los valores humanitarios y religiosos y el derecho internacional".

Los Comités de Resistencia en El Fasher, un grupo compuesto por residentes de la comunidad que incluye a activistas de derechos humanos que monitorean abusos, publicaron el viernes un video que supuestamente muestra partes de la mezquita reducidas a escombros con varios cadáveres en el lugar, que estaba lleno de escombros. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las imágenes.

No se ofrecieron detalles sobre la ubicación exacta de la mezquita, pero el último incidente con drones forma parte de una serie de ataques registrados en la última semana, mientras las FAR y el ejército libraban intensos combates en El Fasher.

La confrontación entre el ejército y las FAR se intensificó en abril de 2023, derivando en una guerra civil que se ha cobrado la vida de al menos 40.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud. Además, ha desplazado a hasta 12 millones de personas y empujó a muchos al borde de la hambruna. El Fasher es desde hace más de un año el epicentro de los combates y es el último bastión militar en la región de Darfur.

Los intensos combates se centraron el jueves en las partes occidental y sur de la ciudad, donde los residentes dijeron a la Organización de Apoyo a las Víctimas de Darfur, que monitorea abusos contra civiles, que escucharon fuertes explosiones y vieron drones, de acuerdo con un comunicado del colectivo sin ánimo de lucro.

El Comité de Resistencia en El Fasher afirmó en un comunicado el jueves que las FAR atacaron a varios civiles desarmados, incluidas mujeres y ancianos, en refugios para desplazados en la ciudad. El grupo reportó también el miércoles que la artillería pesada de las FAR apuntaba continuamente a barrios residenciales.

