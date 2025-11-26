Grupo peruano Romero acuerda compra de generadora local controlada por Niagara Energy

LIMA, 26 nov (Reuters) - El peruano Grupo Romero llegó a un acuerdo para comprar el 100% de las acciones de la generadora de energía Orygen Perú S.A.A., una de las mayores del país y controlada por Niagara Energy, informó la empresa de energía al regulador del mercado.

La operación estará sujeta al cumplimiento de condiciones del "contrato de compraventa de acciones" y la autorización de la agencia estatal de defensa de la competencia y propiedad intelectual (Indecopi), dijo un aviso de la empresa Orygen Perú enviada el martes al regulador del mercado local de valores.

El aviso no dio detalles de lo que significaría el monto total de la operación de compraventa de acciones. "Orygen Perú S.A.A. reportará al mercado de forma oportuna toda la información" al término del proceso, agregó. (Reporte de Marco Aquino)