Grupo rebelde kurdo PKK anuncia la retirada de sus combatientes de Turquía a Irak

QANDIL, Irak (AP) — Un grupo armado kurdo anunció el domingo que está retirando a sus combatientes de Turquía hacia Irak como parte de un esfuerzo de paz con Turquía.

El comunicado emitido en el norte de Irak por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK, se produjo meses después de que un grupo de sus combatientes comenzara a deponer sus armas en una ceremonia simbólica, como parte del proceso de paz.

El grupo ha librado una insurgencia durante décadas en Turquía, en un conflicto que ha provocado decenas de miles de muertes desde la década de 1980.

"Para prevenir cualquier riesgo de enfrentamientos o provocaciones, actualmente estamos retirando todas nuestras fuerzas dentro de Turquía hacia el Área de Defensa de Medya con la aprobación de Abdullah Ocalan", decía el comunicado de Sabri Ok, refiriéndose al líder encarcelado del grupo. El Área de Defensa de Medya es un término que el PKK utiliza a menudo para describir áreas en el norte de Irak.

El comunicado también pidió concesiones legales y políticas.

"Está bastante claro que estamos comprometidos con las resoluciones del 12do Congreso y decididos a implementarlas", decía el comunicado. Sin embargo, añadió, hacerlo requiere que se adopten "ciertas medidas legales y políticas, en línea con las resoluciones del 12do Congreso del PKK".

Ocalan, quien lleva encarcelado en una isla cerca de Estambul desde 1999, instó a su grupo en febrero a convocar un congreso y disolverse y desarmarse formalmente. En mayo, el PKK anunció que lo haría.

En un principio, el PKK emprendió su insurgencia armada contra Turquía con el objetivo de establecer un estado kurdo en el sureste del país. Con el tiempo, el objetivo evolucionó hacia una campaña por la autonomía y los derechos de los kurdos dentro de Turquía.

El grupo está considerado como una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

