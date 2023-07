Grupo ruso Wagner pierde protagonismo en los combates en Ucrania

Los mercenarios del grupo ruso Wagner ya no participan en los combates en Ucrania de forma "significativa", según el Pentágono, y su líder rechazó que sus combatientes sirvan bajo la autoridad de otro mando, reveló el presidente Vladimir Putin.

"En este momento, no vemos que las fuerzas de Wagner estén participando de forma significativa en apoyo a los combates en Ucrania", afirmó el jueves el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, en una rueda de prensa.

Estados Unidos estima que la "mayoría" de los combatientes de Wagner siguen en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

En el terreno, el ejército de Ucrania afirmó que derribó 16 de 17 drones de combate de fabricación iraní Shahed 136/131 lanzados por Rusia desde el sudeste.

Las declaraciones del Pentágono se producen tres semanas después de que el grupo Wagner, que tuvo un rol clave en la invasión de Ucrania, se rebeló y ocupó durante varias horas un cuartel en el sur de Rusia el 24 de junio, y luego dio marcha atrás.

El jefe del grupo paramilitar, Yevgueni Prigozhin, afirmó que esta sublevación no buscó derrocar al poder sino salvar a Wagner de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al cual acusó de incompetencia en la ofensiva de Moscú en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reveló el jueves en una entrevista al diario Kommersant los primeros detalles de una reunión que sostuvo con Prigozhin y sus mandos el 29 de junio en el Kremlin.

- Un nuevo comandante -

Putin dijo haber propuesto a Prigozhin que sus combatientes sirvieran bajo la autoridad oficial de otro mando, una opción a la que éste se negó.

Los combatientes de Wagner "podrían haber sido reunidos en un solo lugar y continuar su servicio. Para ellos no cambiaría nada, estarían dirigidos por la persona que fue realmente su comandante durante todo este tiempo", afirmó el mandatario ruso.

Kommersant precisó que esta persona es un mando del grupo Wagner conocido como "Sedoy" (cabello gris), quien según Putin fue quien realmente dirigió a los paramilitares en el frente ucraniano durante los últimos 16 meses.

El mandatario ruso afirmó que muchos de los presentes "asintieron", pero que Prigozhin, que estaba sentado delante, no aceptó esta oferta y dijo: "No, los chicos no están de acuerdo con esta solución".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este viernes que Rusia podría darle un estatuto legal a empresas militares privadas, cuya existencia no está autorizada por la legislación local.

"Legalmente, la compañía militar privada Wagner no existe y nunca ha existido, es una cuestión que debe estudiarse, examinarse más a fondo", dijo Peskov a la prensa, señalando que se trata de un tema "bastante complejo".

Putin recalcó en la entrevista la falta de un marco jurídico para Wagner. El grupo (Wagner) está ahí, pero no existe jurídicamente", afirmó.

"Hay una cuestión aparte relacionada a su legalización efectiva. Un tema que tiene que ser abordado por la Duma (cámara baja del Parlamento) y por el gobierno", añadió Putin.

La asonada de Wagner sacudió al poder en Rusia, en pleno conflicto en Ucrania.

Durante la rebelión, los combatientes de Wagner ocuparon durante varias horas el cuartel general del ejército en Rostov, en el sur de Rusia, y avanzaron cientos de kilómetros en dirección a Moscú.

El motín terminó el 24 de junio, con un acuerdo para que Prigozhin se marchara a Bielorrusia y una propuesta para que los mandos de Wagner pudieran integrarse al ejército regular, salir a Bielorrusia o retornar a la vida civil.

El ejército ruso anunció el miércoles que recibió más de 2.000 equipos militares, incluyendo tanques, y 2.500 toneladas de municiones del grupo Wagner. Prigozhin aceptó entregar a las tropas regulares rusas sus armas y sus efectivos tras el fin de la rebelión.

Desde el fracaso de esta asonada, abundan las especulaciones sobre una reestructuración de la cúpula militar rusa, con rumores sobre el destino del general Serguéi Surovikin, un aliado de Wagner de larga data.

bur-rma/des/rr/lpa/bat/pz/an/avl

AFP