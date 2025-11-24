Grupo Waiken invertirá US$450 millones para afianzar negocio de entretenimiento en Latinoamérica

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 24 nov (Reuters) - El flamante grupo de capitales argentinos Waiken, matriz de Sky Brasil y DirecTV Latin America, anunció el lunes que invertirá US$450 millones hasta 2031 para potenciar su negocio de entretenimiento y conectividad en la región.

El holding, controlado por el Grupo Werthein, pretende impulsar su presencia en la región con el desarrollo de sus negocios de contenidos deportivos, televisión paga y conectividad satelital y por fibra óptica.

"En este 2025 y 2026 estamos invirtiendo bastante en conectividad, estamos poniendo el foco en Brasil en este momento", dijo a Reuters Darío Werthein, presidente de Waiken, en una entrevista telefónica. Waiken, que el año pasado firmó un acuerdo con Amazon -a través de su controlada Vrio Corp- para ofrecer internet satelital en Sudamérica, dijo el lunes que también expandirá su negocio de conectividad por fibra óptica en Brasil con la adquisición de la firma ProXXima.

"Vamos a tener una gama de productos muy interesantes para nuestros clientes, sea que quieran uno o todos los productos que podemos ofrecer de cada una de las verticales de negocios", añadió Werthein.

El grupo posee subsidiarias en 11 países de la región y pretende expandirse a Estados Unidos -inicialmente a través de Torneos, su firma de contenidos deportivos- y otros países latinoamericanos como Paraguay, Bolivia y Costa Rica.

