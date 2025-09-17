Grupos de ayuda piden más esfuerzos para detener la ofensiva en Ciudad Gaza mientras Israel avanza

JERUSALÉN (AP) — Una coalición de importantes grupos de ayuda instó el miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas más contundentes para detener la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, después de que una comisión de expertos de la ONU concluyera que Israel estaba cometiendo genocidio en la Franja de Gaza.

Mientras tanto, Israel avanzaba con la operación en el ya devastado norte del territorio y el número de muertes palestinas en Gaza se acercaba a 65.000.

"Lo que estamos presenciando en Gaza no solo es una catástrofe humanitaria sin precedentes, sino lo que la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido ahora como un genocidio", leía el comunicado de los grupos de ayuda. "Los Estados deben utilizar todas las herramientas políticas, económicas y legales a su disposición para intervenir. La retórica y las medias tintas no son suficientes. Este momento exige una acción decisiva".

El mensaje fue firmado por líderes de más de 20 organizaciones de ayuda que operan en Gaza, incluyendo el Consejo Noruego para Refugiados, Anera y Save the Children.

El comunicado se publicó al día siguiente de que Israel emprendiera su ofensiva plena en Ciudad de Gaza, prometiendo abrumar una ciudad ya en ruinas tras casi dos años de guerra.

Funcionarios de hospitales en Gaza dijeron el miércoles que los ataques israelíes de la noche en todo el territorio mataron al menos a 13 palestinos, incluidos mujeres y niños. Más de la mitad de los muertos fueron en ataques en la Ciudad de Gaza, incluyendo un niño y su madre que murieron en un ataque a su apartamento en el campo de refugiados de Shati, según funcionarios del Hospital Shifa, que recibió a las víctimas.

En el centro de Gaza, el Hospital Al-Awda informó que un ataque israelí alcanzó una casa en el campamento de refugiados urbano de Nuseirat, matando a tres personas, incluida una mujer embarazada. Un niño y sus padres también murieron cuando un ataque golpeó su tienda en el área de Muwasi al oeste de la ciudad de Jan Yunis, dijeron funcionarios del Hospital Nasser, donde se llevaron los cuerpos.

El ejército israelí no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los ataques mortales, pero en el pasado ha acusado a Hamás de construir infraestructura militar dentro de áreas civiles.

El número de muertos en Gaza por la ofensiva de represalia de Israel se acerca a 65.000. La guerra ha matado a más de 64.900 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos, dice que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció la apertura de otra ruta hacia el sur para aquellos que huyen de la Ciudad de Gaza.

El portavoz del ejército en árabe, el coronel Avichay Adraee, escribió en redes sociales que la nueva ruta, a lo largo de la carretera Salah al-Din que bordea la costa de Gaza, estará abierta para aquellos que se dirijan al sur durante dos días a partir del mediodía del miércoles.

Se estima que un millón de palestinos vivían en la región de la Ciudad de Gaza antes de que comenzaran las advertencias de evacuación previas a la ofensiva, y el ejército israelí estima que 350.000 personas han abandonado la ciudad. Una estimación de la ONU el lunes dijo que más de 220.000 palestinos han huido del norte de Gaza en el último mes, pero cientos de miles más se han quedado atrás.

Un gráfico militar israelí sugirió que sus tropas esperan controlar todo el territorio excepto una gran franja a lo largo de la costa al final de la operación actual.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo múltiples incursiones a gran escala en Ciudad de Gaza a lo largo de la guerra, causando desplazamientos masivos y una gran destrucción, solo para ver a los milicianos reagruparse más tarde. Esta vez, Israel ha prometido tomar el control de toda la ciudad, donde según los expertos hay hambruna.

Un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las directrices militares, dijo el martes que creen que quedan entre 2000 y 3000 milicianos de Hamas en la Ciudad de Gaza, así como túneles utilizados por el grupo. Las capacidades militares de Hamas se han visto enormemente disminuidas. Ahora principalmente lleva a cabo ataques de estilo guerrilla, en los que pequeños grupos de combatientes colocan explosivos o atacan puestos militares antes de desaparecer.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamas irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251 más. Cuarenta y ocho rehenes, menos de la mitad de los cuales se cree que están vivos, permanecen en Gaza.

___

Magdy informó desde El Cairo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.