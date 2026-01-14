Grupos de mujeres y padres exigen a Apple y Google retirar X y Grok de sus tiendas

Por Raphael Satter

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Una coalición de grupos de mujeres, organismos de control tecnológico y activistas progresistas pide a Alphabet, propietaria de Google, y a Apple que retiren de sus tiendas de aplicaciones la red social X y su chatbot Grok. En cartas abiertas publicadas el miércoles, la coalición acusa a las dos aplicaciones, propiedad de Elon Musk, de generar contenidos ilegales que violan las condiciones de servicio de ambas empresas. La iniciativa, que cuenta entre sus promotores con el grupo feminista UltraViolet, la Organización Nacional de Mujeres, el grupo liberal MoveOn y el grupo de defensa de los padres ParentsTogether Action, pretende presionar a Musk después de que Grok empezara a generar imágenes de mujeres y niños de carácter sexual, degradante o violento.

"Estamos implorando a Apple y Google que se tomen esto muy en serio", dijo a Reuters Jenna Sherman, directora de campaña de UltraViolet, antes de la publicación de la carta. "Están permitiendo un sistema en el que miles, si no decenas de miles, de personas, en particular mujeres y niños, están siendo víctimas de abusos sexuales con la ayuda de sus propias tiendas de aplicaciones".

X no un mensaje en busca de comentarios sobre la carta. Su empresa matriz, xAI, Grok, respondió con las palabras: "Mentiras de los medios tradicionales". Google y Apple no han respondido repetidos mensajes en busca de comentarios sobre X y Grok.

El escrutinio sigue creciendo después de que la red social X se inundara de imágenes hiperrealistas de mujeres y menores con poca ropa a principios del año.

Malasia e Indonesia ya han prohibido Grok por el contenido explícito, mientras que las autoridades de Europa y Reino Unido han anunciado investigaciones o exigido respuestas.

Por otra parte, algunas organizaciones y líderes se están retirando de X. El martes, la Federación de Profesores anunció que abandonaba la red social por las imágenes indecentes de niños producidas por Grok.

Aunque X ha ajustado el comportamiento del chatbot para que las imágenes que Grok genera o edita no se publiquen en la línea de tiempo pública, una prueba de Grok realizada por Reuters el martes mostró que seguía generando versiones en bikini de las fotografías de las personas que lo solicitaban. Sherman dijo que aunque tanto Apple como Google afirman tomarse en serio la protección de la infancia, su actitud respecto a X revelaría "cuáles son realmente sus valores en la práctica". (Información de Raphael Satter; edición de Chris Reese; editado en español por Patrycja Dobrowolska)