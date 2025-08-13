Grupos demandan a Gobierno de EEUU por usar informe "secreto" para revertir núcleo de normas climáticas

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON, 13 ago (Reuters) - Dos importantes grupos ecologistas anunciaron que demandaron al Gobierno de Donald Trump por convocar en secreto a un grupo de escépticos del clima que preparó un informe usado de base para revocar las normas estadounidenses sobre emisiones de gases de efecto invernadero sin notificación pública.

El Fondo de Defensa Ambiental y la Unión de Científicos Preocupados presentaron la demanda en un tribunal federal de distrito en Massachusetts.

Argumentaron que el llamado Grupo de Trabajo sobre el Clima que el secretario de Energía Chris Wright reunió, evadió la vista del público, entregó resultados erróneos y se utilizó ilegalmente para informar la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de revertir el hallazgo científico que sirvió de base para la regulación federal del clima.

La acción cita como demandados a Wright y al administrador de la Agencia de Protección Medioambiental, Lee Zeldin. Ambos no estaban disponibles para hacer comentarios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? La elaboración y utilización del informe ha suscitado la preocupación de que Estados Unidos esté rechazando el consenso mayoritario sobre las causas y repercusiones del cambio climático en un momento en que las tormentas más graves y las temperaturas récord causan daños por valor de billones de dólares en todo el país. Restar importancia a los efectos del cambio climático y eliminar la recopilación de datos e informes sobre el clima en Estados Unidos también resta urgencia a la necesidad de que este país abandone los combustibles fósiles en favor de energías más limpias.

CONTEXTO CLAVE A través de la Ley de Comités Consultivos Federales, el Congreso exige la divulgación y los registros públicos en la creación y el funcionamiento de cualquier comité consultivo federal.

CITA CLAVE "Décadas de rigurosos análisis científicos demuestran que la quema de combustibles fósiles está contribuyendo inequívocamente a olas de calor mortales, a la aceleración del aumento del nivel del mar, al empeoramiento de los incendios forestales y las inundaciones, al aumento de las lluvias torrenciales y a tormentas más intensas y dañinas en todo el país", declaró Gretchen Goldman, presidenta de UCS. "Todos deberíamos preguntarnos sin descanso quién se beneficia de los esfuerzos por poner en entredicho esta verdad científica irrefutable y revisada por expertos". (Reporte de Valerie Volcovici. Editado en español por Natalia Ramos)