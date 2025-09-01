Grupos indonesios desconvocan las protestas del lunes alegando un refuerzo de la seguridad

YAKARTA, 1 sep (Reuters) -

Grupos estudiantiles indonesios y de sociedad civil desconvocaron el lunes las protestas en Yakarta, tras una semana de creciente indignación por el sueldo de los parlamentarios y la respuesta de la policía, alegando el temor a un aumento de las medidas de seguridad tras los disturbios del fin de semana en todo el país.

Las protestas comenzaron hace una semana y se han extendido por todo el país, aumentando en tamaño e intensidad después de que un vehículo policial atropellara y matara a un conductor de mototaxi el jueves por la noche. Ocho personas han muerto en las protestas, según dijo el lunes el ministro jefe de Economía, Airlangga Hartarto.

El domingo, el presidente Prabowo Subianto dijo que los partidos políticos habían acordado recortar los beneficios de los parlamentarios, en un intento de calmar las protestas, y también ordenó al ejército y a la policía que actuaran contra los alborotadores y ladrones después de que se saquearan o incendiaran casas de miembros de partidos políticos y edificios estatales.

La Alianza de Mujeres Indonesias, una coalición de grupos de la sociedad civil dirigidos por mujeres, dijo que había retrasado las protestas previstas ante el Parlamento para evitar cualquier represión por parte de las autoridades.

"El retraso es para evitar una mayor escalada violenta por parte de las autoridades. (...) Se aplazarán hasta que las situaciones se calmen", dijo el grupo en una publicación de Instagram el domingo.

Los grupos estudiantiles también retrasaron una protesta el lunes, y uno de ellos dijo que la decisión se debía a "condiciones muy imposibles".

Grupos de estudiantes de Purwakarta, en Java Occidental, y de la ciudad de Yogyakarta tenían previsto manifestarse el lunes, según indicaron en sus respectivas cuentas de Instagram, aunque Reuters no pudo confirmar de inmediato si se llevarían a cabo.

Los mensajes en las redes sociales de algunos grupos advertían de falsas convocatorias de protesta e instaban a la gente a ser precavida.

La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, confirmó en una publicación de Instagram que había sido víctima de los ladrones. Pidió a la gente que no robase y se disculpó por las deficiencias del Gobierno.

Las protestas y la violencia han desestabilizado los mercados financieros, la bolsa cayó más de un 3% en las primeras operaciones del lunes.

Airlangga dijo que la economía era sólida en sus fundamentos y que recibiría un impulso de un paquete de incentivos previsto. (Información de Stanley Widianto y Ananda Teresia; edición de John Mair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)