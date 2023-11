Por Jonathan Stempel

28 nov (Reuters) - La Universidad de California en Berkeley fue demandada el martes por grupos judíos que afirman que se ha convertido en un foco de antisemitismo "incontrolado", incluso en su elitista facultad de Derecho.

Según una demanda presentada por el Centro Louis D. Brandeis, organización sin ánimo de lucro, la dirección de la UC Berkeley hace la vista gorda ante el prolongado problema del antisemitismo en el campus, incluso después de las muestras de acoso y violencia física frente judíos tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

La denuncia presentada ante un tribunal federal de San Francisco es una de las primeras frente una universidad importante desde que la guerra entre Israel y Hamás desencadenó protestas en muchos campus universitarios. En ella se describe cómo dos manifestantes golpearon con una botella de agua metálica la cabeza de un estudiante judío cubierto con una bandera israelí y cómo un miembro del profesorado interrumpió una clase para 1.000 estudiantes de primer año para despotricar durante 18 minutos frente Israel.

La denuncia también afirmaba que "no menos" de 23 grupos de la Facultad de Derecho tienen políticas antijudías. Entre ellas, se exige que los oradores invitados repudien el sionismo y que los estudiantes judíos que deseen prestar servicios jurídicos gratuitos reciban formación sobre "Palestina 101", que hace hincapié en la supuesta ilegitimidad de Israel. En un comunicado, la Universidad de Berkeley afirmó que lleva mucho tiempo comprometida con la lucha frente el antisemitismo y que, aunque no puede censurar los discursos ofensivos, reconoce que algunas manifestaciones han resultado "molestas y aterradoras" para los estudiantes judíos.

"Si bien apreciamos las preocupaciones expresadas por el Centro Brandeis, la UC Berkeley cree que las afirmaciones hechas en la demanda no son coherentes con la Primera Enmienda de la Constitución, o con los hechos de lo que realmente está sucediendo en nuestro campus", dijo la universidad.

El decano de la facultad de Derecho, Erwin Chemerinsky, especialista en derecho constitucional, dijo que la demanda ofrecía una imagen "asombrosamente inexacta" de la facultad. Afirmó que la facultad se dedica a crear un entorno de aprendizaje propicio para todos los estudiantes, y que los grupos de estudiantes tienen derecho a elegir oradores en virtud de la Primera Enmienda. La Facultad de Derecho, la Rectora de la UC Berkeley, Carol Christ, el sistema de la Universidad de California y su presidente, Michael Drake, se encuentran entre los otros demandados.

Otros demandantes son el Brandeis Center's Jewish Americans for Fairness in Education, un grupo de ámbito nacional entre cuyos miembros hay personal y estudiantes de la UC Berkeley.

La demanda afirma que la "inacción" de la UC Berkeley viola los derechos religiosos y de protección de la igualdad de los demandantes en virtud de la Constitución y las leyes federales de derechos civiles.

Se solicita una orden judicial permanente que exija a la UC Berkeley poner fin al ambiente hostil hacia los judíos, hacer cumplir sus políticas de no discriminación y no financiar ni reconocer a los grupos de estudiantes que excluyen a los judíos.

La facultad de Derecho de la UC Berkeley figura habitualmente entre las 10 mejores facultades de Derecho del país en cuanto a nivel académico y reputación. El 14 de noviembre, la Universidad de Nueva York fue demandada por tres estudiantes judíos que acusaron a esa escuela de tolerar el antisemitismo generalizado, incluso permitiendo cánticos como "gas a los judíos" y "Hitler tenía razón"

La NYU dijo que se tomaba el antisemitismo "extremadamente en serio" y que impugnaría la demanda ante los tribunales.

El caso es Louis D. Brandeis Center Inc et al v Regents of the University of California et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-06133.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)