Grupos kurdos rechazan retirada de Alepo; EEUU presiona para poner fin a combates

*

Enfrentamiento entre el Gobierno y las fuerzas kurdas

*

Ministro de Información sirio: "Los kurdos son nuestro pueblo

*

Más de 140.000 personas han abandonado sus hogares debido a los disturbios

*

Los ministros de Asuntos Exteriores turco ⁠y sirio hablan por teléfono sobre Alepo

Por ⁠Mahmoud Hasano y Orhan Quereman

ALEPO, SIRIA, 9 ene (Reuters) - Grupos kurdos de Alepo se comprometieron el viernes a defender sus barrios de las fuerzas gubernamentales, rechazando las condiciones de cese al fuego declaradas por Damasco, que exigen la retirada de ⁠los combatientes kurdos ‌de la ciudad ​siria, donde los enfrentamientos han recrudecido esta semana.

La violencia en Alepo puso de manifiesto uno de los principales puntos débiles de Siria, ​que trata de reconstruirse tras una guerra devastadora. Las fuerzas kurdas se resisten a los esfuerzos del gobierno islamista del presidente ‌Ahmed al-Sharaa por someter a sus combatientes a una autoridad centralizada.

Al menos nueve civiles han ‌muerto y más de 140.000 han huido de sus hogares, ​donde las fuerzas kurdas intentan aferrarse a varios barrios que controlan desde los primeros días de la guerra, que comenzó en 2011.

Ni el Gobierno ni las fuerzas kurdas han anunciado una cifra de víctimas entre sus combatientes.

El cese al fuego anunciado por el Ministerio de Defensa durante la noche exigía la retirada de las fuerzas kurdas al noreste controlado por los kurdos. Esto pondría fin al control kurdo sobre las zonas de Alepo que las fuerzas kurdas han mantenido en su poder.

Pero en un comunicado, los consejos kurdos que dirigen los distritos de Sheikh Maksoud y Ashrafiyah de Alepo dijeron que los llamamientos a la retirada eran "un ⁠llamamiento a la rendición" y que, en su lugar, las fuerzas kurdas "defenderían sus barrios", acusando a las fuerzas gubernamentales de intensos bombardeos.

ESPERANZA DE CALMA

El cese al fuego establecía que las ​fuerzas kurdas debían retirarse antes de las 9 de la mañana (0600 GMT) del viernes, pero nadie se retiró durante la noche, según fuentes de seguridad sirias.

Tom Barrack, enviado de Estados Unidos para Siria, había celebrado más temprano lo que calificó de "cese al fuego temporal" y dijo que Washington trabajaba intensamente para prolongarlo más allá del plazo de las 9 de la mañana.

"Tenemos la esperanza de que este fin de semana traiga una calma más duradera y un diálogo más profundo", escribió en X.

Washington ha estado estrechamente involucrado en los esfuerzos para promover la integración entre las Fuerzas Democráticas ⁠Sirias (FDS) lideradas por los kurdos -que han disfrutado de apoyo militar estadounidense durante más de una década- y el gobierno de Damasco, con el que ​Estados Unidos ha desarrollado lazos cercanos bajo la presidencia de Donald Trump.

Sin embargo, poco se ha logrado desde que las partes firmaron un acuerdo marco en marzo de 2025, que había pedido que el proceso se completara a finales del año pasado.

Un reportero de Reuters en Alepo vio más de una docena de autobuses vacíos entrando ‍en Sheikh Maksoud el viernes por la mañana. Fuentes de seguridad del gobierno dijeron que se esperaba que transportaran combatientes kurdos hacia las zonas orientales de Siria en poder de las fuerzas kurdas.

La televisión estatal siria informó más tarde que los autobuses se habían retirado sin transportar a nadie.

La vecina Turquía considera a las Fuerzas de Autodefensa del Kurdistán una organización terrorista vinculada al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y ha advertido de que emprenderá acciones militares si el ​grupo no respeta el acuerdo de integración.

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, expresó el miércoles su esperanza de que la situación en Alepo se normalice "con la retirada de los elementos de las Fuerzas de Autodefensa". Fidan discutió la situación en Alepo con su homólogo sirio Asaad al-Shibani el viernes, dijo una fuente del Ministerio de Exteriores turco.

(Reporte de ‍Khalil Ashawi (Alepo), Kinda Makieh (Damasco), Huseyin Hayatsever (Ankara) y Jana Choukeir (Dubai). Escrito por Tom Perry. Editado en español por Paula Villalba y Lucila Sigal)