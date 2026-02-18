Grupos médicos demandan a la FTC de EEUU por investigar sobre la atención de género

Por Nate Raymond

18 feb (Reuters) -

Dos importantes grupos médicos presentaron el martes demandas en las que acusan a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) de iniciar investigaciones sobre ellos en relación con su apoyo a la atención sanitaria para la reafirmación de género de los jóvenes transgénero, como parte de una iniciativa del Gobierno del presidente Donald Trump para tomar represalias contra ellos.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Endocrina presentaron demandas separadas en un tribunal federal de Washington D. C., impugnando las exigencias que la FTC les hizo el mes pasado de que entregaran una serie de información como parte de lo que los grupos calificaron de esfuerzo inconstitucional para castigarlos por su apoyo al tratamiento de los jóvenes trans y para silenciarlos.

Los grupos calificaron las exigencias de la FTC en materia de documentación de excesivas y dijeron que se habían emitido con el fin de intimidarlos, lo que supone una violación de las protecciones de la Constitución de los Estados Unidos contra la restricción de la libertad de expresión por parte del Gobierno, tras los desacuerdos anteriores con el Gobierno de Trump.

"Al no poder imponerse en el mercado de las ideas, la FTC ha recurrido a imponer a la AAP una investigación intrusiva y costosa que es inconstitucional y excede el alcance de la autoridad legal de la FTC", alegó la AAP en su requerimiento, que solicita una orden judicial que bloquee la solicitud de documentos por ser inconstitucional.

La FTC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La FTC es una agencia federal que se encarga de hacer cumplir diversas leyes antimonopolio y de protección al consumidor.

El 15 de enero, emitió un requerimiento de investigación civil, similar a una citación, a la AAP como parte de una investigación para determinar si realizó afirmaciones falsas o participó en prácticas desleales en relación con la comercialización y la publicidad del "tratamiento pediátrico de la disforia de género", según documentos judiciales.

La disforia de género es el diagnóstico clínico de un malestar significativo que puede derivarse de una incongruencia entre la identidad de género de una persona y su sexo al nacer.

La Sociedad Endocrina, que representa a médicos especializados en afecciones relacionadas con las hormonas, dijo que recibió un requerimiento civil de investigación similar el 20 de enero.

Los requerimientos de la FTC se produjeron casi un año después de que Trump firmara en enero de 2025 órdenes ejecutivas que declaraban que Estados Unidos solo reconocería dos sexos, masculino y femenino, y ordenaba a las agencias que pusieran fin a toda financiación o apoyo federal para la atención sanitaria de reafirmación de género para menores.

En su demanda del martes, la AAP dijo que la FTC la estaba atacando para castigarla por una declaración política de 2018 relacionada con la atención sanitaria para la reafirmación de género, en la que manifestaba su apoyo a las intervenciones médicas adecuadas para apoyar a los jóvenes trans.

Tres días antes de la solicitud de documentos de la FTC, un juez federal impidió que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos cancelara una subvención de casi US$ 12 millones concedida a la AAP, que fue cancelada tras su enfrentamiento con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por sus cambios en la política de vacunación.

La AAP ha presentado otra demanda en la que impugna los esfuerzos de los reguladores sanitarios federales bajo el mandato de Kennedy para reformar la política de vacunación de una manera que, según afirma, reducirá las tasas de inmunización y perjudicará la salud pública. (Información de Nate Raymond en Boston; edición de Will Dunham y Ethan Smith; edición en español de Paula Villalba)