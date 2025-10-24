Grupos palestinos acuerdan que Gaza sea gestionada por comité de tecnócratas

Varios movimientos palestinos, incluido Hamás, anunciaron este viernes un acuerdo para que un comité independiente de tecnócratas asuma temporalmente la administración de la Franja de Gaza tras la guerra.

Durante una reunión celebrada en El Cairo, los grupos acordaron "ceder la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes", indicó un comunicado de los grupos publicado en el sitio web de Hamás.

El comité "gestionará los asuntos de la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con los hermanos árabes y las instituciones internacionales", agregaron los grupos.

Las facciones también acordaron una estrategia para "revitalizar la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como único representante legítimo del pueblo palestino".

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, no forma parte de la OLP.

Las delegaciones de Hamás y el movimiento rival Fatah se reunieron el jueves en El Cairo para abordar el posconflicto en Gaza, informó una fuente cercana a las negociaciones.

La rivalidad entre estos dos movimientos ha frenado en varias ocasiones los esfuerzos para una reconciliación y unión de los palestinos.

Egipto, que ha sido históricamente un mediador en el conflicto israelí-palestino, acogió estas reuniones en el marco de una iniciativa más amplia destinada a favorecer un consenso en torno al plan de alto el fuego.

