Grupos temen por desaparecidos en ciudad de Sudán tomada por fuerza paramilitar

EL CAIRO (AP) — Trabajadores humanitarios expresaron el jueves temores de que sobrevivientes de la toma de una ciudad en Sudán por parte de paramilitares fueron asesinados cuando intentaban escapar.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han estado combatiendo a las tropas aliadas al ejército de Sudán desde 2023, tomaron el-Fasher en Darfur, y los sobrevivientes han estado llegando a un pueblo al oeste de esa localidad.

La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que la violencia ha matado a 460 personas en un hospital en el-Fasher. Testigos han informado a The Associated Press que los combatientes de las FAR también fueron de casa en casa, golpeando y disparando a personas, incluidas mujeres y niños.

La falta de comunicación alrededor de el-Fasher ha dificultado evaluar la devastación. Expertos han dicho que fotos satelitales parecen mostrar cuerpos en las calles de la ciudad después del ataque de las FAR.

El pequeño número de personas que llegan al pueblo de Tawila, a unos 60 kilómetros (35 millas) al oeste de el-Fasher y que no está bajo el control del grupo paramilitar, hace temer lo peor a los trabajadores humanitarios.

“El número de personas que llegaron a Tawila es muy pequeño y eso debería preocuparnos a todos", declaró Malthide Vu, directora de activismo del Consejo Noruego para Refugiados, que gestiona el campamento en Tawila para los desplazados. "¿Dónde están los demás? Eso revela el horror del viaje".

El Comité Internacional de Rescate advirtió por separado que "cientos de miles de personas están en grave peligro en y alrededor de el-Fasher". Aquellos que llegan a Tawila viajaron a pie por la noche y contaron a trabajadores humanitarios que hubo asesinatos arbitrarios por parte de las FAR a lo largo de su escape.

"El hecho de que veamos tan pocas personas llegando a salvo a Tawila debería alarmarnos a todos. Esto plantea advertencias urgentes sobre lo que está sucediendo con aquellos que intentan huir de El Fasher", indicó David Miliband, presidente del IRC.

"Debe garantizarse el paso seguro para los civiles, la ayuda debe ampliarse y financiarse ahora, y todas las partes deben respetar su obligación de proteger a los civiles. El mundo no puede apartar la vista de otro capítulo de horror en Darfur", agregó.

Ataque a hospital genera preocupaciones

Unos 460 pacientes y sus acompañantes en el Hospital Saudí en el-Fasher al parecer fueron asesinados, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. La AP no ha podido confirmar de manera independiente el ataque al hospital y el número de muertos, dada la confusión y la imposibilidad de comunicarse con quienes aún están allí.

Mini Minawi, el gobernador de Darfur, compartió un video en línea que supuestamente muestra a combatientes de las FAR dentro del Hospital Saudí. Las imágenes de un minuto muestran cuerpos tendidos en el suelo en charcos de sangre.

Un combatiente dispara un solo tiro de un rifle estilo Kalashnikov a un hombre solitario que está sentado, quien luego se desploma al suelo. Se pueden ver otros cuerpos afuera. La AP no pudo verificar de manera independiente la fecha, ubicación o condiciones bajo las cuales se grabó el video.

En un informe del martes por la noche, el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale dijo que los combatientes de las FAR continuaron llevando a cabo asesinatos masivos desde que tomaron el-Fasher.

El informe, que se basó en imágenes satelitales de Airbus, aseguró que corroboró ejecuciones y asesinatos masivos supuestamente cometidos por las FAR alrededor del Hospital Saudí y en un centro de detención en el antiguo Hospital de Niños en la parte oriental de la ciudad. La AP accedió y analizó las mismas imágenes, viendo objetos y manchas rojas en el suelo en los sitios que el laboratorio identificó como sangre y cuerpos.

El laboratorio agregó que se llevaron a cabo "asesinatos sistemáticos" en las cercanías del muro oriental, que las FAR construyeron fuera de la ciudad a principios de este año.

El comandante de las FAR, el general Mohammed Hamdan Dagalo, quien está sancionado por Estados Unidos, reconoció "abusos" por parte de sus fuerzas. En sus primeros comentarios desde la caída de el-Fasher, publicados el miércoles en la aplicación de mensajería Telegram, dijo que se abrió una investigación. No dio más detalles.

La guerra en Sudán comenzó en 2023

Dos años de lucha por el control de Sudán han matado a más de 40.000 personas, una cifra que los grupos de derechos consideran un subregistro significativo, y ha creado la peor crisis humanitaria del mundo con más de 14 millones de desplazados. La captura de el-Fasher por la poderosa fuerza liderada por árabes genera temores de que la tercera nación más grande de África pueda dividirse nuevamente, casi 15 años después de que Sudán del Sur obtuviera la independencia tras años de guerra civil. El ejército de Sudán ahora controla completamente su capital, Jartum.

Eso ha hecho que las FAR se centren en Darfur, particularmente en el-Fasher, que sus fuerzas habían estado sitiando durante más de 500 días. Las FAR tienen sus raíces en la milicia yanyauid que cometió genocidio a principios de la década de 2000 en la región occidental de Darfur en Sudán. Los grupos de derechos y las Naciones Unidas acusan a las FAR y a las milicias árabes aliadas de atacar nuevamente a grupos étnicos africanos en esta última guerra.

Desde que comenzó la guerra, tanto el ejército sudanés como las FAR han enfrentado acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Antes de que el presidente estadounidense Joe Biden dejara el cargo, el Departamento de Estado declaró que las FAR cometieron genocidio en esta guerra actual.

El corresponsal Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyó a esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.