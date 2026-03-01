Guadalajara busca tranquilizar a los hinchas tras violencia a 100 días del Mundial

La ciudad mexicana de Guadalajara intenta tranquilizar a los aficionados del fútbol de cara al Mundial, que comienza en 100 días, tras ser sacudida hace una semana por la violencia surgida de la muerte del poderoso capo Nemesio "El Mencho" Oseguera.

El gobierno y la FIFA aseguran que existen condiciones para que la segunda mayor metrópoli de México albergue los partidos de la Copa del Mundo y el minitorneo de repesca en el que seis selecciones disputarán a finales de marzo los dos últimos cupos en liza.

Tras ser el epicentro el domingo pasado de la retaliación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lideraba Oseguera, la ciudad transita hacia la normalidad una semana después de haber sufrido el embate violento, saldado con más de 70 muertos.

La ira de los narcotraficantes incluyó bloqueos viales, quema de vehículos, cierre de comercios y, sobre todo, un clima generalizado de terror a tres meses del comienzo de la mayor cita del fútbol, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

"Todos van a estar preparados (...) a nivel de seguridad" antes del arranque del Mundial, confió a la AFP Silvia Rivera, una profesora jubilada de 68 años, en Guadalajara, urbe que retomó sus actividades entre martes y miércoles.

- ¿Medidas de seguridad adicionales? -

La capital del estado de Jalisco (oeste) padeció como ninguna otra la retaliación narco tras la muerte en un operativo militar de Oseguera, el mayor capo del país y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa.

Pero la violencia no fue exclusiva de Guadalajara, sede de cuatro partidos mundialistas, entre ellos el Uruguay-España, uno de los más destacados de la primera fase. El caos se expandió a 20 de los 32 estados mexicanos.

Las otras dos sedes, Ciudad de México y Monterrey (noreste), esta última también casa del torneo de repesca, no registraron incidentes.

"Pueden tener la certeza de que llegan a un lugar seguro, tranquilo", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes, al dirigirse "a todos los turistas" que visitarán el país durante el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones.

En una llamada telefónica el jueves, la mandataria le aseguró al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, que México "ha regresado a la normalidad", mientras que el patrón del balompié le reiteró la "plena confianza" en el país.

Antes de la jornada violenta, las autoridades de Jalisco habían explicado a la AFP que la seguridad durante el Mundial estaría garantizada con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial.

Las cámaras de videovigilancia aumentarán de 7.000 a 13.000, detalló entonces Juan Carlos Contreras, director general del centro de control y monitoreo estatal.

Tras la venganza narco, la AFP interrogó a autoridades estatales sobre si habrá medidas adicionales pero no obtuvo respuesta.

Mientras, la población busca regresar a la normalidad.

- Desaparecidos -

Missael Robles, guía turístico de 31 años que canceló sus recorridos entre domingo y martes, destacó el progresivo retorno de los visitantes.

"El optimismo no falta", comentó el viernes, día en que llevó a sus clientes a visitar poblados como Tequila o Chapala.

La embestida reciente del CJNG no es el único problema de Guadalajara y sus alrededores, que conforman el área metropolitana con más desaparecidos en México.

Esta lacra, presente también en otras regiones del país, se ha registrado especialmente desde que en 2006 el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

En Jalisco se han encontrado al menos 300 fosas clandestinas con cadáveres de desaparecidos, incluso en las cercanías del estadio Akron de Guadalajara, donde se jugarán los partidos del Mundial.

"La principal hipótesis" detrás de las desapariciones es el reclutamiento forzado para las mafias, asegura Carmen Chinas, académica de la Universidad de Guadalajara.

Colectivos de buscadores planean manifestarse durante la Copa del Mundo y las autoridades reconocen que las eventuales protestas son un "riesgo" para el desarrollo del torneo.

El viernes, en Ciudad de México, manifestantes mostraron pancartas con mensajes como "detrás de la Copa se esconden las fosas y las tropas".

En Guadalajara, José Raúl Servín, un mesero de 54, busca a su hijo Raúl desde abril de 2018, cuando fue raptado por hombres armados.

Dice sentir "una gran tristeza" ante la inminencia del Mundial, pues su hijo era aficionado al fútbol. "Si él estuviera aquí, él estaría feliz", lamenta.