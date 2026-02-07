Guadalajara consolida liderato con paso perfecto en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb - Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, se consolidó el viernes como líder del torneo Clausura al registrar su quinto triunfo en igual número de partidos tras vencer 2-1 como visitante a Mazatlán.

Los goles de la victoria de las "Chivas" de Guadalajara los anotaron Efraín Álvarez y Armando "Hormiga" González.

En el partido disputado en el estadio El Encanto de Mazatlán, Guadalajara se adelantó a los 15 minutos con un tiro libre de Álvarez que fue desviado por la barrera, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Ricardo Rodríguez.

El llamado "Rebaño Sagrado" aumentó su ventaja a los 29 minutos con un tiro penal que anotó "Hormiga" González.

Mazatlán descontó a los 56 minutos por conducto del panameño Edgar Bárcenas, quien metió el balón pegado al poste izquierdo al cobrar un tiro de castigo.

"Nos vamos felices, el equipo está muy bien, viene trabajando con mucha humildad. Esta inercia hay que seguirla", dijo el mediocampista Omar Govea a la cadena Fox.

En otros partidos del viernes, Tigres UANL goleó 5-1 a Santos Laguna con tantos del brasileño Joaquim Pereira, del argentino Ángel Correa, y de los mexicanos Edgar López, Diego Lainez y Diego Sánchez. Para los "Guerreros" de Santos anotó el argentino Lucas Di Yorio.

Por su parte, Necaxa venció 4-1 al Atlético de San Luis gracias a los goles de los argentinos Julián Carranza y Tomás Badaloni, y de los mexicanos Alexis Peña y Ricardo Monreal. El brasileño naturalizado italiano Joao Pedro descontó para el equipo derrotado.

En tanto, Tijuana y Puebla empataron sin goles.

La jornada se completará el sábado con los partidos entre Querétaro-León, Toluca-Cruz Azul, Atlas-Pumas UNAM, Pachuca-Bravos Ciudad Juárez y América-Monterrey. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)