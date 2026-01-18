Guadalajara es líder con paso perfecto en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 17 ene (Reuters) - Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, registró el sábado su tercer triunfo consecutivo en igual número de partidos al vencer 2-1 a Querétaro en el torneo Clausura.

Las "Chivas" de Guadalajara registran nueve puntos en lo más alto de la tabla general, dos más que el escolta y bicampeón Toluca.

"El inicio ha sido bueno, como lo imaginamos, pero la idea es seguir evolucionando, porque los rivales también juegan. Al equipo se le ve bien, sabe qué hacer y tiene confianza, el desafío es sostenerlo porque la clave para conseguir cosas importantes es la regularidad", dijo el director técnico de Guadalajara, el argentino Gabriel Milito.

"Es necesario mantener la pasión y la mentalidad que hoy tiene el equipo para ser competitivos", agregó.

Los goles para la victoria del llamado "Rebaño Sagrado" los anotaron Armando "Hormiga" González y Roberto Alvarado a los 34 y 60 minutos, respectivamente. Para los "Gallos Blancos" de Querétaro marcó el argentino Mateo Coronel a los 80 minutos.

"El equipo ha jugado con mucha valentía y pasión, que es lo que reclamamos y lo que nos gusta, por eso estoy muy contento tanto con el funcionamiento como con el resultado", apuntó Milito.

En otros partidos del sábado, Cruz Azul ganó 1-0 a Puebla con gol del argentino José Antonio Paradela.

Atlas sacó un triunfo de 1-0 de su visita a Necaxa con tanto de Alfonso González.

Tijuana y Atlético de San Luis empataron 1-1. Para los "Xolos" de Tijuana anotó el ecuatoriano Adonis Preciado y para Atlético de San Luis lo hizo Fidel Barajas.

En tanto, Tigres UANL y Toluca igualaron sin goles.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM enfrente a León, Santos Laguna juegue ante Bravos de Ciudad Juárez y América visite a Pachuca.

En el inicio de la jornada, Monterrey goleó 5-1 el viernes como visitante a Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)