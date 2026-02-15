Guadalajara gana clásico del fútbol mexicano y se consolida líder invicto

CIUDAD DE MÉXICO, 14 feb - Guadalajara venció el sábado 1-0 al América en el "clásico nacional" que enfrentó a ‌los dos clubes más populares ‌del ⁠fútbol mexicano en la sexta jornada del torneo Clausura.

Con su sexto triunfo en igual número de partidos, las "Chivas" de Guadalajara se consolidaron como ​líderes invictos del ⁠torneo ⁠con 18 puntos, seis más que sus escoltas Pumas UNAM y Toluca.

En tanto, las "Águilas" ​del América, que sufrieron su segunda derrota en el torneo, se quedaron en ‌el décimo lugar con ocho puntos, fuera de la ​zona que da acceso a ​la postemporada, instancia a la que entran los clubes que ocupan los ocho primeros lugares al finalizar las 17 jornadas de la temporada regular.

En el partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara, el llamado "Rebaño Sagrado" consiguió el gol de la victoria a los 41 minutos cuando Armando "Hormiga" ​González definió con un potente remate de volea en el área chica después de que Diego Campillo prolongó con la ⁠cabeza un tiro de esquina enviado por Efraín Álvarez.

"El triunfo es de todos, yo solo finalizo las ‌jugadas porque es donde me toca estar, los goles no los terminaría si no fuera por mis compañeros, lo que más me gusta es hacer goles y tengo que mejorar más para seguir ayudando al equipo. Cada partido es una final y los estamos jugando con humildad, tenemos que seguir con esa mentalidad de que todavía no logramos nada", dijo González ‌a la transmisión oficial del partido.

En los otros partidos del sábado, Atlético de San ⁠Luis goleó 3-0 a Querétaro con tantos del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro, del ‌paraguayo Jesús Medina y Miguel García.

Pachuca venció 3-1 al Atlas ⁠con goles del neerlandés Oussama Idrissi, Brian García y del ⁠venezolano Salomón Rondón. Para los "Rojinegros" del Atlas descontó Alfonso González.

Monterrey derrotó 1-0 a León con anotación del español Sergio Canales.

Y Necaxa ganó 2-1 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez gracias a los goles de los argentinos Julián Carranza y Javier Ruiz. ‌El portugués Ricardo Oliveira anotó para ​Bravos de Ciudad Juárez.

La jornada se completará el domingo cuando Cruz Azul enfrente a Tigres UANL y Santos Laguna juegue ante Mazatlán.

El viernes, el campeón Toluca ganó 1-0 a Tijuana, mientras que Pumas UNAM remontó dos goles ‌en contra y ganó 3-2 como visitante ante Puebla. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)