Guadalajara gana como visitante con gol de último minuto en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ene - Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, logró el martes un triunfo como visitante de 1-0 ante Bravos de Ciudad Juárez en la última jugada del partido correspondiente a la segunda jornada del torneo Clausura.

Las "Chivas" de Guadalajara se ubicaron momentáneamente como líderes del torneo con seis puntos.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, el llamado "Rebaño Sagrado", que se caracteriza por contratar únicamente futbolistas mexicanos, encontró el gol del triunfo a los 94 minutos cuando Yael Padilla definió con un zurdazo cruzado dentro del área tras recibir un pase de cabeza de Ricardo Marín.

En otros encuentros del martes, Monterrey ganó 2-0 en su visita a Necaxa con goles del argentino naturalizado mexicano Germán Berterame e Iker Fimbres.

Pachuca derrotó 2-1 a León con tantos del neerlandés Oussama Idrissi y del venezolano Salomón Rondón, mientras que para León anotó el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori.

En tanto, Puebla venció 2-1 a Mazatlán con goles de Esteban Lozano y del colombiano Edgar Guerra. Para Mazatlán anotó el argentino Facundo Almada.

La jornada se completará el miércoles con los partidos entre Cruz Azul-Atlas, Querétaro-Tijuana, América-Atlético San Luis, Tigres UANL-Pumas UNAM y Toluca-Santos Laguna. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)