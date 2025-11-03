Guadalajara gana como visitante y se mete a zona de postemporada en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 2 nov -

Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, ganó el domingo 1-0 en su visita a Pachuca, con lo que se metió a la zona que da acceso directo a la postemporada para buscar el título del torneo Apertura.

Con su octava victoria en el torneo, las "Chivas" de Guadalajara llegaron a 26 puntos para ubicarse en el sexto lugar general, pero aún no tiene seguro su sitio en la liguilla, situación que se definirá la próxima semana en la última jornada de la temporada regular.

A la postemporada o "liguilla", instancia en la que ya están Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey, entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los equipos que ocupen del séptimo al décimo lugar al final de las 17 jornadas de la temporada regular deberán jugar una instancia llamada "play in" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

En el partido que cerró la decimosexta y penúltima jornada, disputado en el estadio Hidalgo de Pachuca, el llamado "Rebaño Sagrado", que se caracteriza por contratar únicamente jugadores mexicanos, anotó el gol del triunfo a los 71 minutos por conducto de Armando González, quien metió el balón pegado al poste derecho con un potente zurdazo desde fuera del área.

Dos minutos después, Guadalajara sufrió la expulsión de Luis Romo, quien vio la tarjeta roja por cometer una fuerte falta al delantero brasileño Robert Kenedy.

En los últimos minutos del encuentro, Pachuca presionó en busca del empate que no logró, con lo que se quedó con 22 puntos en el octavo lugar general. En otros partidos del domingo, Pumas UNAM goleó 4-1 a Tijuana con tantos de José Juan Macías, del colombiano Alvaro Angulo, de Rodrigo López y del español Rubén Duarte.

Para los "Xolos" de Tijuana anotó Kevin Castañeda.

Con su contundente triunfo, el club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a 18 puntos para ubicarse en el décimo lugar general.

En tanto, Querétaro ganó 1-0 a Mazatlán con gol de Ali Ávila.

El sábado, América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, venció 2-0 a León y llegó a 34 puntos, uno menos que el líder Cruz Azul.

Monterrey y Tigres UANL empataron 1-1, mientras que Atlas y Toluca igualaron sin goles.

En el inicio de la jornada, Cruz Azul goleó el viernes 3-0 en su visita a Puebla y subió a lo más alto de la tabla general del torneo con 35 puntos, seguido por Toluca y América que registran 34 unidades, Tigres UANL con 33 y Monterrey con 31.

Necaxa derrotó 4-1 a Santos Laguna, y Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-1 como visitante al Atlético de San Luis. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)