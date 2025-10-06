Guadalajara remonta y registra tercer triunfo consecutivo en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 5 oct (Reuters) - Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, remontó el domingo un gol en contra y registró su tercer triunfo consecutivo en el torneo Apertura del fútbol al vencer 2-1 a Pumas UNAM en el cierre de la duodécima jornada.

Las "Chivas" de Guadalajara, que únicamente contratan a futbolistas mexicanos, ganaron con goles de Armando González y Daniel Aguirre después de que el ecuatoriano Pedro Vite anotó para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Pumas se puso en ventaja a los 48 minutos cuando Vite definió de zurda dentro del área tras un rebote defensivo.

El llamado "Rebaño Sagrado" empató a los 54 minutos con un remate de cabeza de González tras un centro enviado desde el sector izquierdo por Efraín Álvarez.

Cerca del final, Guadalajara anotó el gol del triunfo por conducto de Aguirre, quien remató de derecha en el área chica tras un centro enviado por Bryan González a los 90 minutos.

En el otro partido del domingo, Tijuana y Monterrey empataron 2-2. Para los "Xolos" de Tijuana anotaron el camerunés naturalizado belga Frank Boya y el ecuatoriano Adonis Preciado, mientras que el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame marcó doblete para los "Rayados" de Monterrey.

El sábado, América registró su tercer triunfo consecutivo tras golear 3-0 a Santos Laguna, Toluca consolidó el liderato con su sexto triunfo consecutivo tras vencer 4-2 como visitante a León, Querétaro venció 3-1 a Puebla, mientras que Tigres UANL y Cruz Azul empataron 1-1.

En el inicio de la jornada, Atlas remontó el viernes un gol en contra y venció 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez, Pachuca ganó 1-0 en su visita a Necaxa y Mazatlán venció 2-1 al Atlético de San Luis. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)