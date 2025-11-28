Guadalajara y Cruz Azul empatan sin goles en postemporada del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 27 nov - Guadalajara y Cruz Azul, dos de los clubes más populares del fútbol mexicano, empataron el jueves 0-0 en el partido de ida por los cuartos de final del torneo Apertura.

La serie se definirá el domingo en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

"Fue un partido cerrado, tuvimos ocasiones que no concluimos, ahora nos toca buscar un buen resultado en la Ciudad de México", dijo el portero de Guadalajara, José Rangel, a la transmisión oficial.

En el encuentro disputado en el estadio Akron de Guadalajara, ambos clubes tuvieron escasas opciones de gol que no supieron concretar.

"El rival es un equipo muy bien trabajado, muy parecido a lo que jugamos nosotros, fue un resultado cerrado, en los partidos de liguilla tienes que ser letal y buscaremos ganarlo allá. La idea era salir con el resultado a favor que iremos a buscar, tenemos esa hambre de comernos esta liguilla, el equipo quiere darle alegría a la afición", dijo el centrocampista de Guadalajara, Omar Govea, a la transmisión oficial.

El miércoles, el actual campeón Toluca, Monterrey y Tijuana sacaron ventaja rumbo a las semifinales tras vencer a Bravos de Ciudad Juárez, América y Tigres UANL, respectivamente.

Los "Diablos Rojos" de Toluca remontaron un gol en contra y ganaron 2-1 como visitantes, los "Rayados" de Monterrey lo hicieron con un marcador de 2-0 y los "Xolos" de Tijuana golearon 3-0 al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Las tres series se definirán el sábado. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)