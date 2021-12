Guaidó pide un "frente unificado" para hacer responsable al Gobierno de Venezuela de sus "crímenes"

El opositor Juan Guaidó ha propuesto este jueves la creación de un "frente unificado multilateral" con el que hacer responsable al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "los crímenes cometidos", al mismo tiempo que se busca "una solución política inclusiva y negociada" para salir de la crisis.

Estas son algunas de las propuestas que Guaidó ha lanzado este jueves con motivo de la celebración de la Cumbre de la Democracia organizada por Estados Unidos, a pesar de que Venezuela no estaba entre los invitados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según la lista publicada por la Casa Blanca.

"En el caso específico de Venezuela es necesario comprometerse con una solución política, inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad", ha dicho Guaidó, quien ha pedido apoyo para esos estados que acogen a migrantes y refugiados, en la que es ya "la segunda crisis migratoria más grande del mundo", con "más de seis millones de venezolanos".

Guaidó ha vuelto a señalar que continúan haciendo frente a "una de las dictaduras más terribles de la historia", contra la cual ha pedido "un frente unificado, con enfoque multilateral", con el que responsabilizar a los autores de los "crímenes" y fortalecer "a las fuerzas democráticas y a los activistas de Derechos Humanos".

"Algunos piensan que los 'bad guys' ('chicos malos') están ganando, pero yo creo que es exactamente lo contrario", ha enfatizado el político opositor, quien ha pedido, no obstante, ir "más allá de una declaración" y "tomar acciones aún más concretas" contra el Gobierno del presidente Maduro.

En un vídeo emitido en su perfil de Twitter, Guaidó ha vuelto a presentar las habituales acusaciones contra el Gobierno de Venezuela, como haber "condenado al 76 por ciento" de los ciudadanos "a vivir en pobreza extrema", el secuestro de las instituciones, acabar con el Estado de derecho, la persecución de la oposición y servir como espacio seguro a los intereses del narcotráfico.

"Venezuela funciona como un 'safe heaven' o 'puerto seguro' para el narcotráfico, grupos irregulares armados, y para países totalitarios, que se han beneficiado al ofrecer apoyo político y financiero a la dictadura, a cambio de activos lucrativos de la nación y posicionamiento geopolítico", ha acusado Guaidó.

Por último, Guaidó ha recordado a la comunidad internacional "que luchar por la democracia no es una tarea rápida", sino más bien una "maratón con obstáculos", por lo que ha pedido no perder "jamás" la fe. "Podemos lograrlo, 'the good guys' ('los tipos buenos') somos más. Juntos podemos salvar la democracia".