El 16 de noviembre, Guangzhou (China) inició en Roma (Italia) un intercambio especial en la que más de una docena de invitados de ambos países contaron sus historias de cooperación cultural y económica y mostraron los fructíferos logros alcanzados entre ambas partes.

China’s Guangzhou launches conversations between China and Italy to showcase the cooperation achievements.

La metrópoli de Guangzhou, en el sur de China, es desde hace más de dos mil años la puerta comercial de China hacia el mundo.

Sun Yong, director de publicidad del distrito de Nansha de Guangzhou, afirma: "En aquella época, Guangzhou recibía barcos mercantes de todo el mundo, incluida Italia, época que marcó la prosperidad de la Ruta Marítima de la Seda."

"Ha sido el astillero Guangzhou Shipyard International, con sede en Nansha, el que ha construido el MOBY, el mayor buque Ro-Ro de lujo del mundo con capacidad para pasajeros, que navega por el Mediterráneo italiano," continua Sun. "Seguimos conectados."

Michele De Gasperis, Presidente del Instituto Italiano de la Franja y la Ruta ( (OBOR, sigla del inglés One Belt, One Road), afirma que Guangzhou no es sólo una ciudad hermosa, sino también una ciudad llena de oportunidades de negocio.

"Hace poco visité la Feria de Cantón que tuvo lugar en Guangzhou que me impresionó enormemente. Estoy convencido de que Guangzhou se convertirá en un importante destino comercial y turístico de Italia," declara Gasperis.

Durante el evento, el pianista italiano Giuseppe Ganzerli actuó con el piano PEARL River. "Empecé a importar pianos de Pearl River desde Guangzhou hace más de diez años. Pearl River es un hermoso río que atraviesa la ciudad de Guangzhou. Siempre les digo a mis clientes italianos que este piano es tan hermoso como el propio río Perla," dice Gennaro Schlitzer, director de Queen's SRL.

Varios chefs del Guangzhou Restaurants Group hicieron demostraciones de la cocina de Guangzhou durante el encuentro.

"Cantón es famoso por su cocina única, que ha llegado a todos los rincones del mundo. Pero nuestra relación va mucho más allá de la cocina," declara Angelo Tabaro, ex ministro de Cultura de la Región del Véneto.

"Italia y China son las dos naciones con los patrimonios culturales más longevos y ricos. De la pintura a la música, de la literatura a la arquitectura, ambos países han influido en el mundo a su manera. Las empresas italianas y chinas colaboran en sectores que van del automóvil a la moda, de la tecnología a las energías renovables."

Edouard Suzeau, joven diseñador del Guangzhou Automobile Group (GAC) Design Studio de Milán, afirma: "Elegimos Milán como sede de nuestro estudio porque la omnipresente cultura automovilística de la ciudad encaja perfectamente con la misión y la pasión de GAC por el diseño de automóviles."

Laura Gallon, Presidenta del Premio Italiano Arte Laguna, recibió una escultura moderna llamada Embrace the World, obra del artista de Guangzhou Zeng Zhenwei. "Creo que el intercambio de arte y cultura entre nuestras dos naciones puede seguir adelante," declara Gallon.

Según las estadísticas, en 2022 el volumen del comercio bilateral entre China e Italia alcanzó los 77.900 millones de dólares, lo que supone un récord histórico.

"Se esperan más intercambios en todos los sectores," declara Li Ran, de China southern airlines. "Por ejemplo, actualmente operamos cuatro vuelos semanales de ida y vuelta entre Guangzhou y Roma, y aumentaremos a seis semanales en diciembre de este año."

