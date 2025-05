Guantes para deslizarse se popularizan en el béisbol, aunque en ligas juveniles no son tan útiles

PITTSBURGH (AP) — Andrew McCutchen aún no ha sostenido esta conversación con su hijo Steel, de 7 años. Pero el astro de los Piratas de Pittsburgh sabe que probablemente el tema se abordará en algún momento.

Steel, que ya juega en una liga de béisbol juvenil, probablemente llegará a casa en algún momento y le preguntará a su padre, cinco veces elegido al Juego de Estrellas, si puede tener cierto artículo de moda que sus compañeros de equipo pueden estar usando durante una primavera.

McCutchen planea complacer a Steel hasta cierto punto. El mayor de los cuatro hijos de McCutchen ya lleva una manga en el brazo, tal como lo hace su padre.

Sin embargo, si Steel espera que su padre le compre un guante deslizante, difícilmente debe hacerse muchas ilusiones.

Se trata de un guante acolchado que un pelotero puede ponerse en una de sus manos para protegerla en caso de que se la pisen al lanzarse de cabeza hacia una base.

McCutchen, quien ha robado 220 bases a nivel de las Grandes Ligas, nunca ha usado uno de estos guantes. Y rápidamente señala que la próxima vez que el spike de un jugador de campo aplaste su mano también será la primera.

Aun así, el jugador de 38 años entiende la situación. Hubo un tiempo en que era un veinteañero que personificaba la frescura del béisbol, desde sus rastas (hace mucho tiempo cortadas) hasta su barba, su cadena de cuerda y el gorro ocasional que usaba debajo de su casco de bateo, todo diseñado para acentuar la mezcla innata de talento y carisma de McCutchen.

"Todo se relaciona con el estilo", dijo McCutchen con una sonrisa.

Ese estilo enfatiza frecuentemente la moda sobre la funcionalidad, especialmente cuando se trata de los guantes —que se parecen un poco a los que se usan para retirar del horno una olla caliente. Se están volviendo tan ubicuos en las ligas menores como en las mayores.

Seguridad y expresión

Scott Podsednik, exjugador de las Grandes Ligas con un total de 309 robos en su carrera, ha recibido el mérito de "inventar" el guante para deslizarse durante las últimas etapas de su carrera de 11 años.

Cansado de que le pisaran la mano, Podsednik trabajó con un terapeuta para encontrar una solución. Los guantes iniciales eran relativamente simples. Una foto de 2009 muestra a Podsednik deslizándose hacia la segunda base con la mano izquierda cubierta por lo que parece un guante de bateo, modificado y acolchado, todo envuelto en negro para coincidir con el borde de su uniforme de los Medias Blancas de Chicago.

Las cosas se han vuelto considerablemente más complejas a lo largo de los años. Si alguien busca en Google “diseños de guantes deslizantes”, encontrará diseños que van desde la bandera estadounidense hasta un cono de helado, pasando por extraterrestres y un emoji de excremento (sí, de verdad).

Scott McMillen, un abogado en el área de Chicago, no tenía planes de entrar en el negocio de accesorios de béisbol. Descubrió los guantes para deslizarse cuando su hijo Braydon, entonces de 10 años, señaló que uno de sus compañeros de equipo tenía uno y básicamente dijo: "Oh, oye papá, ¿no sería bueno si yo tuviera uno también?"

Fueron a una tienda local de artículos deportivos, donde McMillen se sorprendió por la variedad disponible.

Eso fue alrededor de 2021. A principios de 2024, McMillen había lanzado "Goat'd", una empresa especializada en accesorios de béisbol con todo, desde guantes deslizantes y de bateo, mangas para los brazos, cintas para la cabeza y más.

¿Cuáles fueron las ventas durante su primer año completo? Más de un millón de unidades.

"Nos sorprendió lo grande que es el mercado", dijo McMillen.

Quizás no debería haberse sorprendido.

Los deportes infentiles han repuntado desde la pandemia. El informe State of Play 2024 del Aspen Institute señaló que los niveles de participación en deportes entre niños de 6 años y adolescentes de 17 fueron los más altos desde 2015.

Las cifras del béisbol se han estabilizado tras un declive. Little League International dijo a The Associated Press el otoño pasado que más de dos millones de niños jugaron béisbol o sóftbol en organizaciones bajo su aval en todo el mundo, un aumento respecto a 2019.

Muchos de esos niños también son fanáticos del deporte, algunos de los cuales pueden haber notado que su jugador favorito de las Grandes Ligas usa un guante cuando está en las bases. Sí, fue el caso de Fernando Tatis Jr., astro dominicano de los Padres de San Diego, quien se barrió en el plato (por cierto con los pies por delante) con un guante amarillo brillante en su mano izquierda en la novena entrada de una victoria por 2-1 sobre Pittsburgh el fin de semana pasado.

Es una de las muchas formas en que el béisbol ha evolucionado a lo largo de los años. Cuando McMillen creció, no había mucho estilo para mostrar.

"Teníamos nuestro uniforme de béisbol y nuestro guante (y) todos se veían igual, todos eran iguales", dijo. "Ahora, todos quieren expresarse individualmente. La mejor manera de hacerlo sin actuar como un payaso es usar algo que muestre a la gente quién eres".

La autoexpresión, sin embargo, no es exactamente barata, especialmente en una era en la que los bates de primera línea cuestan 400 dólares o más. Lo que equivale a un guante deslizante de nivel básico puede costar 40 dólares, pero Goat'd y otros tienen versiones cuyo precio puede alcanzar el doble.

Eso no ha detenido el avance vertiginoso de las ventas, y McMillen señala que no es simplemente un artículo de lujo.

"No jugamos al fútbol americano con equipo de seguridad de los años 40", dijo. "Te sientes mejor en la caja de bateo cuando tienes algo que te protege, ¿verdad? Con un guante deslizante, también sientes algo así como, 'Oye, esto es divertido. Es genial. Quiero ser como mi jugador favorito de la escuela secundaria, como mi jugador favorito de la universidad'".

Se está volviendo cada vez más común para McMillen y otros miembros del personal de la empresa ver el equipamiento de Goat'd en el campo. En los últimos meses, han aparecido en torneos juveniles desde Georgia hasta Las Vegas, a veces en los bolsillos traseros de jugadores tan jóvenes como de 6 o 7 años. McMillen no puede evitar sacudir la cabeza al ver cómo su producto se convierte en parte de la tradición consagrada de los niños que imitan a sus héroes.

Lo cual es bueno para el negocio y, por cierto, probablemente innecesario.

La presión por mantenerse al día

Aquí está la cuestión: En la mayoría —si no en todas— las ligas de béisbol infantil y juvenil, están prohibidos los deslizamientos de cabeza que requerirían que un jugador estirara su mano para tocar la base.

En las Pequeñas Ligas, por ejemplo, es raro que los jugadores de 12 años o menos roben bases porque el pelotero sólo puede arrancar después de que la pelota ha llegado al bateador. E incluso si se lanzan hacia la siguiente base, tienen que deslizarse con los pies por delante.

Las únicas veces en las Pequeñas Ligas que un corredor puede lanzarse de cabeza hacia una base es cuando está regresando a ésta durante una persecución o una revirada —ambos casos también son raros.

Eso no impide que los jugadores deseen un guante para deslizarse. Tampoco disuade a sus padres de comprarlos, todo como parte de la presión de "mantenerse al día con los demás", algo que prácticamente ha sido parte de la cultura de los deportes juveniles desde la primera vez que alguien llegó a la práctica con un guante de bateo o muñequeras.

Es un fenómeno que Chelsea Cahill y su familia han conocido durante años. La educadora de toda la vida que vive justo al este de Columbus, Ohio, ha pasado la mayor parte de la última década llevando a sus tres hijos a prácticas, juegos y torneos.

Lo que ella y su esposo han aprendido a lo largo de los años es que algunas tendencias van y vienen, pero la presión por tener las cosas que se perciben como necesarias permanece.

"Siempre hay esa sensación de 'Esta es la próxima novedad' o 'Esto es lo que tienes que conseguir'", dijo Cahill.

Complacieron a sus hijos, pero sólo hasta cierto punto.

El verano pasado, su hijo menor Braxton, entonces de 11 años, y el resto de los niños en su equipo siguieron insistiendo a sus padres para que compraran guantes deslizantes. Al entrar en el torneo final, las mamás del equipo decidieron ceder.

En cierto modo.

En lugar de gastar en algo que realmente no necesitaban, las mamás fueron a una tienda local de dólar y compraron guantes del tipo que se usa para sacar la cena del horno. ¿Precio minorista promedio? Menos del que alcanza una taza de café en la gasolinera.

A los niños les encantaron, y los usaron durante el juego. Cahill publicó en TikTok un video de los chicos jugando con los guantes metidos en su bolsillo trasero. El video ahora tiene 12 millones de vistas.

"Pensaron que era hilarante, pero realmente no pensamos que los usarían para el resto del torneo", dijo Cahill. "Nos equivocamos. ¡Realmente lo abrazaron!"

Entre los espectadores de ese TikTok, por cierto, estaban las personas de Goat'd, quienes enviaron a Braxton un par de guantes como resultado.

La buena noticia es que Cahill no tendrá que comprar uno para Braxton esta primavera. Sin embargo, hay algo más que ha aprendido a lo largo de los años: Este tiempo en la vida de sus hijos es fugaz.

Para muestra, sólo mira su calendario. Sus dos hijos mayores, que jugaban béisbol al igual que Braxton y pedían todas las cosas geniales que sus compañeros de equipo tenían, dejaron el béisbol cuando llegaron a la escuela secundaria.

Su consejo para los padres que podrían estar sintiendo la presión financiera de lo que se necesita para jugar en estos días es: relájense.

"Hemos aprendido como padres a dejar de tomarlo tan en serio", dijo. "Son niños. Déjenlos divertirse". ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.