Guardar una copia del décimo de Lotería de Navidad y denunciar, precauciones en caso de pérdida o robo, según experto

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - Guardar una copia del décimo de la Lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad y denunciar ante las autoridades son algunas de las precauciones a tomar en caso de pérdida o robo del billete, según ha explicado a Europa Press el catedrático de Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad Internacional de Valencia (UIV), Vicent Josep Sorrentí, con motivo de la celebración el próximo lunes del Sorteo Extraordinario de Navidad.

El profesor explica que, pese a que cualquier persona que tenga un décimo ganador lo puede cobrar, "se trata de una presunción" que puede "ser destruida mediante prueba en contrario".

Por ello, habría que demostrar quién es el "legítimo propietario" del premio aunque no lo tenga "físicamente" en su poder por haberlo perdido, según Sorrentí.

En este tipo de situaciones, continúa el jurista, "es conveniente interponer denuncia inmediata", sin esperar al día del sorteo, ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Asimismo, recomienda "comunicar lo ocurrido" a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para dejar constancia del extravío.

GUARDAR TODOS LOS DATOS DEL DÉCIMO

Además, al interponer la denuncia, Sorrentí explica que habrá que explicar "las circunstancias sobre cómo se produjo la pérdida o sustracción" y dejar constancia del número, la serie, la fracción y el sorteo. Estos son "datos necesarios que definen la apuesta y, en su caso, el premio correspondiente".

Asimismo, explica que es preciso "tener la precaución" de guardar los datos del décimo, ya sea escaneándolo o fotografiándolo y "siempre por ambas caras". De no hacerlo, advierte que "resultará difícil" proseguir con el proceso, "con el consiguiente riesgo de no poder cobrar el premio".

Por ello, llama a los jugadores a ser "precavidos" y guardar los datos que constan en la denuncia porque, si resulta premiado, "puede bloquearse el pago para impedir que un extraño lo cobre".

Sorrentí precisa que "no se puede evitar que quien tenga en su posesión" un décimo lo pueda cobrar íntegramente porque se trata de "un título al portador, no nominativo". Por ello, si se ha acreditado debidamente la titularidad del boleto, se podrá "reclamar la parte del premio, sea en vía civil o incluso penal a través de una querella por delito de apropiación indebida".

"Es cierto que, a priori, debemos contar físicamente con el décimo para su cobro, pero en casos excepcionales como los comentados se admitirá el pago si somos capaces de acreditar la titularidad de un modo riguroso", resume el profesor.

EVITAR EL "EXCESO DE CONFIANZA" AL COMPARTIR UN DÉCIMO

Sorrentí avisa que "muchas veces los problemas vienen por un exceso de confianza" al compartir un décimo entre varias personas. En concreto, por "una cierta vergüenza a que se haga constar quiénes son los jugadores y en qué porcentaje", precisa.

Pero subraya la importancia de este protocolo para evitar que el poseedor "cobre íntegramente" el premio. Por eso insiste en que se debe "hacer constar los datos del décimo", así como los datos de "las personas copropietarias" y en qué porcentaje han participado.

Para ello, recomienda "escanearlo y enviarlo al resto por 'email', utilizando el mismo para dejar constancia de todo ello de la forma más nítida posible". Al hacerlo a través de WhatsApp, bastaría "con una fotografía", detallando "minuciosamente" los mencionados datos.

La conversación por este tipo de aplicaciones "sería un elemento más de prueba", continúa el profesor. Entonces, si la persona con el décimo premiado decide borrar la conversación, existen otros elementos probatorios, tales como "los pagos de los participantes" o "los testimonios de terceras personas".

"Se trata, en fin, de una cuestión de prueba", concluye Sorrentí, aunque recomienda "no caer en la obsesión o desconfianza total".

El jurista recuerda que también puede darse un delito de apropiación indebida si alguien cobra un décimo premiado que se ha encontrado, aunque en este caso no existiría "un quebrantamiento del deber de custodia". Por el contrario, en caso de devolverlo, "se tiene derecho a un 10% sobre el total del premio".

EVITAR PAGAR EN METÁLICO LOS DÉCIMOS COMPARTIDOS

Al hilo, el profesor aconseja que el pago de un décimo compartido "es un elemento más de prueba, pero no el único". Por ello, dice que "lo más recomendable antes que recurrir al pago en metálico" es abonar el importe por transferencia bancaria o Bizum.

Y advierte que "nunca" hay que dejar el concepto de la transferencia en blanco, sino que hay que dejar constar "el número, porcentaje de participación y cuantos datos adicionales permitan el número máximo de caracteres".

También recomienda hacer una captura de pantalla y compartirla por el chat en el que se encuentren los copropietarios del décimo, pues "se trata de establecer un vínculo indubitado entre el pago realizado y el décimo que se comparte entre varios".