Guardia Costera de EEUU incautó un récord de drogas

La Guardia Costera trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 buques de drogas frente a las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, la República Dominicana, Jamaica y Aruba, dijo la Guardia Costera.

Algunos de los buques fueron vistos por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptados y registrados por los equipos de embarque.

La Guardia Costera dijo que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos por todas las interdicciones.

El guardacostas Hamilton descargó un total de 34.500 kilogramos de drogas en Port Everglades, Florida, incluyendo alrededor de 28.000 kilogramos de cocaína y alrededor de 6500 kilogramos de marihuana incautadas por múltiples buques de la Guardia Costera.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de US$473 millones.

La administración de Donald Trump ha prometido mejorar a la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y aumentando su fuerza laboral militar en al menos 15.000 para el final del año fiscal 2028. La Guardia Costera tiene más de 43.000 miembros en servicio activo, 8000 reservistas y 30.000 miembros auxiliares.

