Guardia Costera de EEUU suspende búsqueda tras hundimiento de barco pesquero en Massachusetts

GLOUCESTER, Massachusetts, EE.UU. (AP) — La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el sábado la búsqueda de siete personas que iban a bordo de un barco pesquero comercial que se hundió frente a la costa de Massachusetts en aguas agitadas y frías.

La Guardia Costera lanzó una misión de búsqueda y rescate la mañana del viernes tras recibir una alerta del Lily Jean, de 22 metros (72 pies), a unos 46 kilómetros (25 millas) de Cape Ann. Los buscadores encontraron escombros cerca de donde se envió la alerta junto con un cuerpo en el agua y una balsa salvavidas vacía, indicó la agencia.

Las tripulaciones cubrieron alrededor de 2.589 kilómetros cuadrados (1.000 millas cuadradas) utilizando múltiples aeronaves, cúters y botes pequeños durante un período de 24 horas. Sin embargo, tras la consulta entre los coordinadores de la misión de búsqueda y rescate y los comandantes en el lugar, la Guardia Costera anunció el sábado que determinó que todos los esfuerzos razonables de búsqueda de los tripulantes desaparecidos se habían agotado.

Las autoridades dijeron que no hubo una llamada de socorro del Lily Jean mientras navegaba por el frío Océano Atlántico en su camino de regreso a Gloucester, Massachusetts, el puerto pesquero más antiguo de Estados Unidos. La Guardia Costera fue notificada por la baliza del barco que alerta cuando toca el agua.

La Guardia Costera investiga la causa del hundimiento. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de los desaparecidos.

“Estamos profundamente dolidos, pero somos una comunidad fuerte, y nos levantaremos, nos levantaremos ante esta ocasión”, dijo el sábado el senador estatal republicano Bruce Tarr durante una emotiva conferencia de prensa.

Condiciones climáticas dificultaron la búsqueda

Jamie Frederick, comandante del Sector Boston de la Guardia Costera, dijo que las bajas temperaturas, las condiciones de tormenta y el vasto océano hicieron difícil encontrar sobrevivientes por la noche, una tarea que se complicó aún más con una tormenta del noreste que se acercaba a la costa este este fin de semana. Los buscadores enfrentaron mares de 2,1 a 3 metros (7 a 10 pies) y rocío oceánico helado, dijo Frederick.

En el momento de la alerta de emergencia, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que las velocidades del viento en el mar eran de alrededor de 50 km/h (27 mph o 24 nudos) con olas de aproximadamente 1,2 metros (4 pies) de altura. La temperatura era de -11 grados Celsius (12 grados Fahrenheit) con temperaturas del agua de alrededor de 4 °C (39 °F).

Frederick dijo que, hasta ahora, no había “ninguna pista” que llevara a las autoridades a determinar qué le sucedió al Lily Jean.

“Los escombros se parecían a cualquier cosa que estaría suelta en una cubierta, cosas que flotan de una cubierta de pesca”, dijo.

Otra tragedia golpea al pueblo pesquero

Esta es la más reciente tragedia marítima que golpea a Gloucester y su unida comunidad de personas que se dedican al negocio de la pesca. La ciudad que inspiró “La tormenta perfecta” está ligada a su herencia pesquera de una forma que ha generado 400 años de historia y, a veces, tragedia. El libro y la película se inspiraron en el FV Andrea Gail, que desapareció en el mar en 1991.

Vito Giacalone, jefe del Fondo de Preservación de la Comunidad Pesquera de Gloucester, describió a la comunidad como una hermandad que estaba de luto y en estado de shock.

“Todos tienen el corazón roto”, dijo Giacalone el sábado a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Perder tantas vidas de una vez, no lo hemos visto en mucho tiempo”.

Paul Lundberg, alcalde de Gloucester, dijo que los nombres de quienes iban a bordo del Lily Jean se agregarían a un monumento de la ciudad en honor a los miles de pescadores que se han perdido en el mar.

El capitán es un pescador estimado

El Lily Jean, su capitán, Gus Sanfilippo, y su tripulación fueron presentados en un episodio transmitido en 2012 del programa “Nor’Easter Men” del History Channel. Sanfilippo es descrito como un pescador comercial de quinta generación, que había pescado desde Gloucester, Massachusetts, en el Banco Georges. La tripulación aparece trabajando en condiciones climáticas peligrosas durante horas, pasando hasta 10 días en el mar en un viaje pescando bacalao, langosta y platija.

“Nos queríamos”, dijo Giacalone sobre su relación con Sanfilippo. ”Él me trataba como a un hermano mayor y yo lo trataba como a mi hermano menor. Conociendo la tragedia de esto y conociendo el tipo de carácter que tenía Gus, él se sentiría mortificado al saber que estas vidas se perdieron”.

Agencia gubernamental tenía un observador en el barco

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo que había un observador pesquero a bordo del barco. Los observadores pesqueros son trabajadores que recopilan datos a bordo de barcos pesqueros para que el gobierno los use para documentar regulaciones.

NOAA Fisheries dijo que los despliegues de observadores se suspenderían hasta después de la medianoche del miércoles debido al hundimiento y al clima en el noreste.

La pesca comercial es peligrosa

La pesca en alta mar en Nueva Inglaterra siempre puede ser peligrosa, pero puede serlo especialmente en invierno debido a las altas olas, las bajas temperaturas y el clima impredecible. La pesca comercial suele considerarse como uno de los trabajos más riesgosos del mundo.

Everett Sawyer, de 55 años, amigo de la infancia de Sanfilippo, dijo que ha conocido a 25 personas que se perdieron en el mar. Las condiciones frías del invierno pueden complicar las operaciones incluso para los marineros experimentados, dijo Sawyer.

“Las cosas suceden muy rápido cuando estás en el océano”, afirmó.

Casey informó desde Boston, Ngowi informó desde Gloucester, Massachusetts, y Whittle informó desde Portland, Maine. El reportero de The Associated Press Adrian Sainz contribuyó desde Memphis, Tennessee.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.