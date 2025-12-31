Guardia Costera de Taiwán afirma que los barcos chinos se están "retirando" de sus aguas cercanas

Los buques de guerra chinos se están retirando de las aguas que rodean Taiwán, informó este miércoles la Guardia Costera de esa isla de régimen democrático, lo que parece indicar que las maniobras militares de Pekín en la zona "deberían haber terminado"

China lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, buques de la Armada y embarcaciones de su guardia costera durante el lunes y el martes para rodear a Taiwán, que reclama como parte de su territorio.

Las maniobras formaban parte de unos ejercicios con fuego real destinados a simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla, a la que ha amenazado con controlar por la fuerza.

"Los buques de guerra y los barcos de la guardia costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas", aseguró a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán.

"Los ejercicios deberían haber terminado", precisó.

Los guardacostas de Taiwán, sin embargo, mantienen un despliegue de 11 embarcaciones, ya que algunos buques de la Guardia Costera china "aún no han abandonado completamente la zona", añadió el oficial.

"No podemos bajar la guardia", afirmó.

Estas maniobras chinas se realizaron además luego de que Estados Unidos anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina.

Japón afirmó este miércoles que las maniobras militares chinas "aumentan las tensiones" en el estrecho de Taiwán y que trasladó su "preocupación" a Pekín.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China, sin embargo, calificó los simulacros militares como "una severa advertencia a las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwán' y a las fuerzas externas que interfieren".

"Son una medida necesaria y justa para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial", reiteró el miércoles a los periodistas la portavoz de la dependencia, Zhang Han.