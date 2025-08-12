Guardia Nacional de EEUU comenzó a llegar a Washington

La medida se produce a pesar de que la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, señaló que los delitos violentos están en un mínimo de 30 años.

Es la primera vez que la Guardia Nacional se despliega en Washington desde enero de 2021, tras el violento ataque al Capitolio.

Mientras tanto, se espera que la alcaldesa Bowser y la fiscal general Pam Bondi se reúnan el martes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Bowser dijo el lunes durante su conferencia de prensa que se había puesto en contacto con Bondi y que esperaba programar una reunión "pronto".

La alcaldesa calificó la toma federal del Departamento de Policía Metropolitana por parte del presidente Trump y el despliegue de la Guardia Nacional de "inquietante y sin precedentes". (ANSA).