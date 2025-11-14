Guardia Revolucionaria intercepta y desplaza petrolero hacia Irán: fuentes de seguridad marítima

Dubái, 14 nov (Reuters) - La Guardia Revolucionaria interceptó el petrolero Talara, con bandera de las Islas Marshall, llevándolo a aguas iraníes, informaron fuentes de seguridad marítimas, mientras que el gestor del buque dijo haber perdido el contacto con la tripulación.

El petrolero navegaba frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, informaron el viernes fuentes marítimas, y transportaba un cargamento de gasóleo con alto contenido en azufre a través del océano Índico en ruta hacia Singapur desde Sharjah, en los EAU.

"Se perdió el contacto (...) a unas 20 millas náuticas de la costa de Khor Fakkan (Emiratos Árabes Unidos)", dijo en un comunicado el gestor del buque, Columbia Shipmanagement, que añadió que estaba colaborando estrechamente con las partes pertinentes -incluidas las agencias de seguridad marítima y el propietario del buque- para restablecer el contacto.

Columbia Shipmanagement no facilitó más detalles. El buque es propiedad de Pasha Finance, en Chipre.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por su sigla en inglés) dijo se cree que el incidente "es una actividad estatal; el buque está en tránsito hacia aguas territoriales iraníes".

El petrolero fue interceptado por la Guardia Revolucionaria en alta mar y desviado hacia la costa iraní, informaron el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard y fuentes de seguridad marítima.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de EAU e Irán no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios. (Reporte de Jonathan Saul en Londres, Jana Choukeir, Nayera Abdallah, Parisa Hafezi, Yousef Saba y Tala Ramadan en Dubái, y Renee Maltezou en Atenas. Editado en español por Javier Leira)