Guardia Revolucionaria iraní desafía a Trump a que marina de EE.UU. escolte petroleros en estrecho de Ormuz

6 mar (Reuters) - Un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán desafió al presidente Donald Trump a desplegar buques de guerra estadounidenses para escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, informó el viernes la prensa estatal iraní.

La Marina de Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario, dijo Trump el martes. El conflicto en Oriente Medio ha detenido el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del vital estrecho de Ormuz.

* El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Alimohammad Naini, declaró: «irán acoge con gran satisfacción la escolta de los petroleros y que las fuerzas estadounidenses estén allí para el cruce del estrecho de Ormuz. Y, por cierto, estamos esperando su presencia», de acuerdo a los medios de comunicación estatales.

* «Recomendamos que, antes de tomar cualquier decisión, los estadounidenses recuerden el incendio del superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido atacados recientemente», dijo Naini.

* Al menos nueve buques han sido atacados desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques contra Irán el sábado y la Guardia Revolucionaria ordenó a los barcos que no cruzaran la estratégica vía marítima. (Reporte de Redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)