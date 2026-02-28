Guardia Revolucionaria iraní prohíbe el paso por el estrecho de Ormuz: funcionario misión naval UE
28 feb (Reuters) -
Un funcionario de la misión naval Aspides de la Unión Europea dijo el sábado que buques han estado recibiendo transmisiones VHF de la Guardia Revolucionaria de Irán en las que se dice que "ningún barco puede pasar por el estrecho de Ormuz".
El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, ya que conecta a los mayores productores de petróleo del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.
El funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, dijo que Irán no había confirmado oficialmente ninguna orden de este tipo.
Teherán lleva años amenazando con bloquear la estrecha vía marítima en represalia por cualquier ataque contra la República Islámica. (Reporte de Renee Maltezou; edición en español de Javier López de Lérida)