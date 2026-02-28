Guardia Revolucionaria iraní prohíbe el paso por el estrecho de Ormuz: funcionario misión naval UE

28 feb (Reuters) -

Un funcionario de la misión ‌naval Aspides ‌de ⁠la Unión Europea dijo el sábado que ​buques ⁠han estado ⁠recibiendo transmisiones VHF de la ​Guardia Revolucionaria de Irán ‌en las que se ​dice que "ningún ​barco puede pasar por el estrecho de Ormuz".

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo ​más importante del mundo, ya que ⁠conecta a los mayores productores de petróleo ‌del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y ‌el mar Arábigo.

El funcionario, que habló con ⁠Reuters bajo condición ‌de anonimato, dijo que Irán ⁠no había ⁠confirmado oficialmente ninguna orden de este tipo.

Teherán lleva años amenazando con bloquear la estrecha vía marítima ‌en represalia ​por cualquier ataque contra la República Islámica. (Reporte de Renee Maltezou; edición en español ‌de Javier López de Lérida)