Guardianes, a 1 juego de la cima divisional tras barrer a Mellizos en doble tanda

MINNEAPOLIS (AP) — Steven Kwan igualó su mejor cifra de la temporada con cuatro carreras producidas y los Guardianes de Cleveland hilaron su décimo triunfo, 8-0 ante los Mellizos de Minnesota, para barrer el sábado una doble cartelera sin tolerar anotación.

Ganadores de 15 de sus últimos 16 compromisos, los Guardianes se ubican a un juego de Detroit, líder de la División Central de la Liga Americana después de haber estado 11 encuentros atrás el 4 de septiembre. Los Tigres fueron derrotados 6-5 por Atlanta en la tarde.

Los Guardianes comenzaron el segundo duelo un juego detrás de Boston y Houston en la clasificación de comodines. Ganaron el primer juego 6-0, conectando cinco jonrones por primera vez desde el 10 de abril de 2021.

Limitado a un hit en cuatro entradas, Cleveland envió a diez bateadores al plato en la quinta.

Un sencillo de Kwan con un out impulsó al venezolano Brayan Rocchio y a Petey Halpin. Con dos outs, Kyle Manzardo y C. J. Kayfus conectaron sencillos impulsores, mientras que el venezolano Gabriel Arias sacudió un doble contra el muro entre el jardín derecho y el central.

Kwan añadió un sencillo de dos carreras en la octava.

Eso fue más que suficiente para Logan Allen (8-11), quien obtuvo su primera victoria desde el 29 de julio al dispersar cuatro hits y ponchar a siete en ocho capítulos, la labor más prolongada de su carrera.

Los abridores de los Guardianes no han permitido más de dos carreras limpias en 15 juegos consecutivos desde el 5 de septiembre, la racha más larga en la historia de la franquicia.

Bailey Ober (5-9) permitió seis carreras y ocho hits en cinco entradas por los Mellizos.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1 con una anotada, Ángel Martínez de 1-0. Los venezolanos Arias de 5-2 con una anotada y dos producidas, Rocchio de 3-1 con dos anotadas.

Primer juego

El dominicano Ramírez conectó un jonrón, con lo que aseguró su tercera temporada de 30-30 en su carrera y los Guardianes se impusieron por 6-0.

Bo Naylor bateó dos cuadrangulares, George Valera y Daniel Schneemann también aportaron vuelacercas. Ramírez pegó una línea al jardín derecho en la primera entrada.

Junto con sus 40 bases robadas, su 30mo cuadrangular le permitió a Ramírez alcanzar el 30-30 por tercera vez en su carrera, un récord para la franquicia.

Ryan (13-9) permitió cuatro carreras limpias en seis hits y ponchó a cinco en cinco entradas. Los cuatro jonrones fueron su mayor número de la temporada. En sus últimas seis aperturas, el lanzador estelar tiene un récord de 1-4, permitiendo 22 carreras limpias en 27 entradas.

Slade Cecconi (7-6) cumplió su tercera apertura consecutiva de calidad para Cleveland, permitiendo sólo dos hits en siete entradas en blanco. Ponchó a ocho.

Por los Guardianes, los dominicanos Martínez de 3-0, Ramírez de 4-1 con una anotada y una remolcada.

El venezolano Arias de 4-0.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 3-0.

