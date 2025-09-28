Guardianes aseguran boleto de playoffs en la Americana con victoria 3-2 sobre Rangers

CLEVELAND (AP) — A principios de julio, cuando los Guardianes languidecían en medio de una seguidilla de 10 derrotas, su manager Stephen Vogt opinó que había luz al final del túnel y que las cosas cambiarían.

Cleveland superó incluso esos pronósticos que en su momento parecían demasiado optimistas. Terminó montando uno de los mayores repuntes en la historia del béisbol.

C.J. Kayfus fue golpeado por un lanzamiento de Robert García con las bases llenas y dos outs en la novena entrada, para que Petey Halpin anotara y diera el sábado un pasaje de playoffs a los Guardianes, quienes superaron 3-2 a los Rangers de Texas.

Cleveland (87-74) tiene garantizado al menos un comodín de la Liga Americana y sigue empatado con Detroit en la cima de la División Central de la Liga Americana al entrar en el último día de la temporada regular.

Los Guardianes poseen la ventaja en el criterio de desempate —los duelos directos—, por lo que una victoria el domingo sobre Texas o una derrota de los Tigres en Boston le daría a Cleveland su segundo título divisional consecutivo tras una remontada asombrosa en esta campaña.

Cleveland, que ocupa el cuarto lugar, tenía un récord de 40-48 hasta el 6 de julio y aún estaba a 15 juegos y medio del primer lugar dos días después.

Según el Elias Sports Bureau, fue la primera vez desde al menos 1920 que un equipo ganó con un pelotazo para asegurar un lugar en la postemporada.

“Cuando caminaron a (Gabriel) Arias (para llenar las bases), supe que tenía un trabajo que hacer", dijo Kayfus, convocado desde las ligas menores a principios de agosto. "Sabía que iba a cumplir con ese trabajo de una forma u otra, pero definitivamente no pensé que sería así”.

Los Guardianes (86-74) se convirtieron en el cuarto equipo de las Grandes Ligas y el primero en la Liga Americana en llegar a la postemporada después de tener una racha de diez derrotas consecutivas, uniéndose a los Dodgers de Los Ángeles de 2017, los Bravos de Atlanta de 1982 y los Gigantes de Nueva York de 1951.

Vogt, empapado de champán en el vestuario mientras su equipo celebraba, comentó: “Así somos exactamente nosotros".

"Por supuesto que vamos a entrar con un pelotazo para ganar”, añadió. “Solo hay que detenerse y pensar de dónde venimos para llegar aquí, no hay palabras. No podría estar más orgulloso de estos muchachos. Se han ganado cada parte de esto”.

Según FanGraphs, los Guardians tenían un 2,9% de posibilidades de llegar a la postemporada y un 0,2% de posibilidades de ganar la División Central de la Americana el 1 de septiembre.

Houston fue eliminado de la contienda de postemporada con la victoria de los Guardianes.

Los Astros se perderán los playoffs por primera vez desde 2016.

Johnathan Rodríguez, convocado el miércoles un día después de que David Fry recibió un pelotazo escalofriante en el rostro, bateó de cuarto y conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada para poner a los Guardianes arriba por 2-1.

Fue el primer turno al bate para Rodríguez, quien tenía un promedio de bateo de ,167 en 29 juegos de Grandes Ligas, desde que fue convocado para su tercera estancia esta temporada.

“Me mostraron la alineación anoche y se la mostré a mi esposa", relató el puertorriqueño. "Ella dijo que sólo jugara como lo hice en Triple-A”.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1 con una anotada y una empujada. El mexicano Rowdy Téllez de 2-0. El colombiano Donovan Solano de 3-0. El dominicano Ezequiel Durán de 3-0.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-0, José Ramírez de 4-1 con una anotada, Jhonkensy Noel de 2-0. El boricua Rodríguez de 3-2 con una anotada y dos impulsadas. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-0.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.