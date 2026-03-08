Guardianes de la Revolución iraníes dicen estar "Listos para obedecer" a nuevo líder supremo

Los Guardianes de la Revolución de Irán juraron lealtad el domingo al nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, después de que la Asamblea de Expertos religiosos del país lo nombrara sucesor de su padre Ali Jamenei.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica "está listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas" del ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, dijo en un comunicado el ejército ideológico de la república islámica.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei ocurre nueve días después de que los ataques de Israel y Estados Unidos mataran a su padre el ayatolá Alí Jamenei y sumieran a Oriente Medio en la guerra.