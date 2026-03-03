Guardianes de la Revolución iraníes dicen haber atacado una base aérea de EE. UU. en Baréin

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este martes que llevaron a cabo un "ataque a gran escala" contra una base aérea estadounidense en Baréin.

Las fuerzas navales de esa fuerza, el ejército ideológico de la república islámica, "llevaron a cabo un ataque a gran escala utilizando drones y misiles al amanecer contra la base aérea estadounidense situada en la región de Sheikh Isa, en Baréin", según un comunicado citado por la agencia de noticias oficial Irna.

El boletín añade, sin aportar pruebas, que "20 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos" y "destruyeron el principal puesto de mando de la base".