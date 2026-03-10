Guardianes iraníes anuncian ataque contra base estadounidense en Kurdistán iraquí

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el martes que atacaron una base estadounidense en la región del Kurdistán iraquí, en medio de la guerra de su país contra Estados Unidos e Israel.

"El cuartel general del ejército invasor estadounidense en la Base Aérea de Al Harir, en la región de Kurdistán, fue atacada con cinco misiles", indicaron los guardianes en un comunicado en su canal de Telegram.

Por otro lado, un portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, anunció que esa fuerza no permitirá la exportación de petróleo desde Oriente Medio hacia aliados de Estados Unidos e Israel mientras continúe la guerra.

"Las fuerzas armadas iraníes (...) no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", indicó el portavoz Ali Mohamad Naini, citado por la agencia iraní Tasnim.

Naini adelantó que cualquier cambio dependerá de cómo evolucione el conflicto.