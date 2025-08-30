Guardianes optaron por el adiós a Santana como una “decisión conjunta” con el dominicano de 39 años

CLEVELAND (AP) — El despido del primera base de los Guardianes de Cleveland Carlos Santana fue una decisión conjunta entre ambas partes, dijo el viernes el presidente de operaciones deportivas Chris Antonetti.

El dominicano de 39 años pasó por waivers el jueves y posteriormente fue retirado de la nómina, lo que le da la oportunidad de firmar con otro equipo antes de la fecha límite del 31 de agosto a fin de ser elegible para los playoffs.

"En la última semana, tuvimos mucho diálogo con Carlos debido al aprecio increíble que tenemos por él", expresó Antonetti el viernes en el dugout local antes del juego de Cleveland contra los Marineros de Seattle. "Y le doy mucho crédito por ser una presencia veterana muy estabilizadora en nuestro equipo. Ha tenido un impacto tremendo en nuestra franquicia".

Santana bateó para .225 con 11 jonrones y 52 carreras impulsadas en 116 juegos después de firmar un contrato de un año en diciembre. El pelotero alguna vez galardonado con el Bate de Plata y el Guante de Oro es uno de los 30 jugadores en la historia de la franquicia que ha pasado 11 temporadas con Cleveland.

Los Guardianes están a cinco juegos de la última posición que otorga un pasaje de comodín a los playoffs en la Liga Americana. Optaron por reducir el tiempo de juego de Santana en favor del bateador designado de segundo año Kyle Manzardo y el primera base novato C.J. Kayfus.

"Carlos había preguntado, 'Si paso waivers, ¿te importaría liberarme para darme la oportunidad de jugar en otro lugar?'", relató el manager de Cleveland, Stephen Vogt. "Lo que Carlos ha significado para esta organización no se puede apreciar lo suficiente. Es invaluable".

El veterano de 15 años también ha jugado para Kansas City, Filadelfia, Minnesota, Pittsburgh, Seattle y Milwaukee, y es el líder activo con 1330 bases por bolas.

"Probablemente estará en el Salón de la Fama de los Guardianes en un par de años, también", indicó Vogt. "Fue realmente divertido conocerlo y trabajar con él".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.