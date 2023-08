Los guardias fronterizos sauditas dispararon y mataron a cientos de migrantes etíopes que intentaban cruzar al rico reino por Yemen entre marzo de 2022 y junio de 2023, denunció la oenegé Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este lunes.

Las acusaciones apuntan a una importante escalada de abusos a lo largo de la peligrosa "Ruta Oriental" desde el Cuerno de África hasta Arabia Saudita, donde viven y trabajan cientos de miles de etíopes.

"Funcionarios sauditas están matando a cientos de migrantes y solicitantes de asilo en esta remota zona fronteriza, lejos de la mirada del resto del mundo", afirmó en un comunicado Nadia Hardman, investigadora de HRW.

Algunos supervivientes entrevistados por la oenegé describieron ataques a corta distancia, y a los guardias preguntando a los migrantes "en qué parte del cuerpo preferían ser disparados", según el informe.

"Gastarse miles de millones" en el deporte y el ocio "para mejorar la imagen saudita no debería distraernos de estos horribles crímenes", añadió.

Una fuente del gobierno saudí declaró a la AFP que "las acusaciones incluidas en el informe de HRW sobre guardias fronterizos sauditas que dispararon a migrantes etíopes que cruzaban la frontera entre Arabia Saudita y Yemen son infundadas y no se basan en fuentes fiables".

El grupo con sede en Nueva York lleva casi una década documentando abusos contra etíopes en estos países, pero los últimos homicidios parecen "generalizados y sistemáticos" y podrían constituir crímenes contra la humanidad, señaló.

El año pasado, expertos de la ONU informaron de "denuncias preocupantes" de que "bombardeos de artillería transfronterizos y disparos de armas pequeñas por parte de las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita mataron a unos 430 migrantes" en el sur del reino y el norte de Yemen durante los cuatro primeros meses de 2022.

El norte de Yemen está controlado en gran parte por los hutíes, rebeldes combatidos desde 2015 por Arabia Saudita, que apoya a las fuerzas progubernamentales.

La guerra en Yemen generó lo que la ONU describe como una de las peores situaciones humanitarias del mundo.

- 'Escenas de horror' -

El informe de HRW se basa en las entrevistas a 38 migrantes etíopes que intentaron cruzar Arabia Saudita desde Yemen, y en imágenes satelitales y vídeos y fotos en redes sociales o de otras fuentes.

Los entrevistados describieron 28 "incidentes con armas explosivas" incluidos ataques con proyectiles de mortero.

"Todos los entrevistados describieron escenas de horror: mujeres, hombres y niños esparcidos por el paisaje montañoso, gravemente heridos, desmembrados o ya muertos".

Una mujer de 20 años de la región etíope de Oromia dijo que los guardias fronterizos sauditas dispararon contra un grupo de migrantes que acababan de liberar.

"Fue como si nos llovieran balas. Cuando me acuerdo lloro", explicó.

"Vi a un hombre pidiendo ayuda, había perdido las dos piernas. Gritaba: '¿Me dejáis aquí? Por favor, no me dejéis'. No pudimos ayudarle porque corríamos para salvar nuestras vidas", añadió.

HRW pidió a Riad que "revoque inmediata y urgentemente" cualquier política de uso de fuerza letal contra migrantes y solicitantes de asilo e instó a la ONU a investigar los presuntos homicidios.

