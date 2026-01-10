Guardias iraníes declaran una "línea roja" en materia de seguridad, Teherán intenta sofocar los disturbios

DUBAI, 10 ene (Reuters) - La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el sábado que salvaguardar la seguridad era una "línea roja" y el ejército prometió proteger la propiedad pública, mientras el estamento clerical intensificaba sus esfuerzos para sofocar las protestas más generalizadas en años.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara el viernes una nueva advertencia a los líderes de Irán, y de que el secretario de Estado, Marco Rubio, declarara el sábado: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán".

Los disturbios continuaron durante la noche. Los medios estatales dijeron que un edificio municipal fue incendiado en Karaj, al oeste de Teherán, y culparon a "alborotadores". La televisión estatal emitió imágenes de funerales de miembros de las fuerzas de seguridad que, según dijo, habían muerto en las protestas de las ciudades de Shiraz, Qom y Hamedan.

Las protestas se han extendido por gran parte de Irán en las últimas dos semanas, comenzando en respuesta a la creciente inflación, pero rápidamente se volvieron políticas con manifestantes que exigían el fin del gobierno clerical. Las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar "los disturbios". Grupos de derechos humanos han documentado decenas de muertes de manifestantes.

EJÉRCITO DICE QUE "GRUPOS TERRORISTAS" INTENTAN SOCAVAR LA SEGURIDAD

Las autoridades siguieron imponiendo un apagón de internet.

Un testigo en el oeste de Irán contactado por teléfono dijo que la Guardia Revolucionaria (IRGC) estaba desplegada y abriendo fuego en la zona desde la que hablaba, declinando ser identificado por su seguridad.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la IRGC -fuerza de élite que ha reprimido anteriores brotes de disturbios- acusó a los terroristas de atacar bases militares y policiales durante las dos últimas noches, matando a varios ciudadanos y personal de seguridad y diciendo que se habían incendiado propiedades.

La salvaguarda de los logros de la revolución islámica de 1979 y el mantenimiento de la seguridad eran "una línea roja", añadió, afirmando que la continuación de la situación era inaceptable.

El ejército, que opera por separado de la IRGC pero también está bajo el mando del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, anunció que "protegería y salvaguardaría los intereses nacionales, las infraestructuras estratégicas del país y los bienes públicos".

En un país con un historial de oposición fragmentada al régimen clerical, el hijo del último sha de Irán, derrocado en la revolución islámica de 1979, se ha erigido en una voz destacada en el exterior que ha afectado las protestas.

PAHLAVI DICE QUE EL OBJETIVO ES PREPARARSE PARA "TOMAR LOS CENTROS DE LAS CIUDADES"

En su último llamamiento en la plataforma de medios sociales X, Reza Pahlavi, afincado en Estados Unidos, afirmó: "nuestro objetivo ya no es simplemente salir a la calle; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y retenerlos".

También hizo un llamamiento a "los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, y el petróleo, y el gas y la energía", para que inicien una huelga en todo el país.

Trump dijo el jueves que no estaba dispuesto a reunirse con Pahlavi, una señal de que estaba esperando a ver cómo se desarrolla la crisis antes de respaldar a un líder de la oposición.

Trump, que bombardeó Irán el verano pasado y advirtió a Teherán la semana pasada que Estados Unidos podría acudir en ayuda de los manifestantes, lanzó otra advertencia el viernes, diciendo: "será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también lo haremos".

"Sólo espero que los manifestantes en Irán estén a salvo, porque es un lugar muy peligroso ahora mismo", añadió.

Algunos manifestantes en las calles han gritado consignas en apoyo de Pahlavi, como "Larga vida al sha", aunque la mayoría de los cánticos han pedido el fin del gobierno de los clérigos o han exigido medidas para arreglar una economía castigada por años de sanciones estadounidenses e internacionales y golpeada por la guerra de 12 días de junio, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra Irán.

Un médico del noroeste de Irán declaró que desde el viernes, un gran número de manifestantes heridos habían sido trasladados a hospitales. Algunos estaban muy golpeados, con heridas en la cabeza y fracturas en piernas y brazos, así como cortes profundos.

Al menos 20 personas habían recibido disparos con munición real en un hospital, cinco de las cuales murieron posteriormente.

El viernes, Jamenei acusó a los manifestantes de actuar en nombre de Trump, dijo que los alborotadores estaban atacando propiedades públicas y advirtió de que Teherán no toleraría que la gente actuara como "mercenarios de extranjeros".

La oficina de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria dijo que tres miembros de la fuerza de seguridad Basij murieron y cinco resultaron heridos durante enfrentamientos con lo que describió como "alborotadores armados" en Gachsaran, en el suroeste.

Otro agente de seguridad murió apuñalado en Hamedan, en el oeste de Irán. El hijo de un alto cargo, el general de brigada Martyr Nourali Shoushtari, fue asesinado en la zona de Ahmadabad, en Mashhad, noreste. Otros dos miembros del personal de seguridad murieron en las dos últimas noches en Shushtar, en la provincia de Juzestán.

Las protestas suponen el mayor desafío interno en al menos tres años para los gobernantes clericales de Irán, que parecen más vulnerables que en anteriores brotes de agitación, en medio de una grave situación económica y tras la guerra del año pasado.

Los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania emitieron el viernes una declaración conjunta en la que condenaban el asesinato de manifestantes e instaban a las autoridades iraníes a abstenerse de la violencia.

Las autoridades han calificado de legítimas las protestas por la economía, al tiempo que han condenado lo que califican de disturbios violentos y han reprimido con las fuerzas de seguridad.

(Reportaje de Dubai Newsroom. Redacción: Tom Perry. Edición de Mark Potter)