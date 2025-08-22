Guardiola anuncia el regreso de Rodri a los terrenos de juego

El centrocampista español Rodri, que se lesionó durante el Mundial de Clubes, estará disponible para jugar el sábado contra el Tottenham, anunció este viernes el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

"Rodri y Phil (Foden) no estaban disponibles para el último partido, pero era sólo por una falta de entrenamientos y de ritmo. Están listos para jugar mañana", declaró Guardiola en la conferencia de prensa previa a recibir a los Spurs.

En cambio, los croatas Josko Gvardiol y Mateo Kovacic y el delantero Savinho son bajas para el segundo partido del campeonato inglés, precisó el técnico catalán.

Rodri, de 29 años y actual Balón de Oro, se perdió casi toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla.

Reaparecido en el tramo final del curso pasado, volvió a lesionarse en la ingle en la derrota del City contra el Al-Hilal saudita (4-3) en los octavos de final del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

"Sólo quiero al Rodri regular que todos conocemos, es todo. No tengo ninguna duda de su potencial y de sus cualidades. Por el momento, sigue siendo el mejor del mundo. Dentro de unos meses se elegirá a un nuevo jugador (Balón de Oro), pero por ahora es él", declaró Guardiola.

"Es solo una cuestión de regularidad y eso llega con entrenamientos, semana a semana, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, minuto tras minuto. Luego irá todo bien", insistió.

Tras una decepcionante temporada pasada, el City comenzó el nuevo curso con una goleada 4-0 contra el Wolverhampton, aunque Guardiola prefiere mantenerse cauto.

"Es solo un partido. Me gustan muchas cosas que veo, en los entrenamientos y en los comportamientos. Me gusta, pero no soy un mago para saber lo que va a pasar", concluyó.