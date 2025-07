Guardiola asegura que presentará "en tiempo y forma los mejores presupuestos posibles para el año 2026"

MÉRIDA, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que su gobierno va a presentar "en tiempo y forma los mejores presupuestos posibles para el año 2026", para los que el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, le ha ofrecido el apoyo del PSOE para aprobarlos, aunque le advierte que "va a tener que cambiar su política fiscal". De esta forma se han pronunciado Guardiola y Gallardo este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta del dirigente socialista a la presidenta extremeña sobre "¿cómo va a conseguir que se aprueben los presupuestos de 2026?". En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha apuntado que Guardiola "perdió las elecciones y gobierna gracias a la ultraderecha", pero después de que Vox abandonara el gobierno, ahora la presidenta "no tiene apoyos de ningún tipo". Gallardo le ha recordado a Guardiola que "ha perdido el apoyo parlamentario para aprobar leyes", y en la Asamblea "no se aprueba ninguna ley, salvo aquella que lo que busca es la división y el enfrentamiento, como la ley de la discordia", ya que "ni siquiera es capaz de aprobar los decretos leyes que impulsa como un atajo para poder intentar hacer algo", ha dicho. Ante esta situación, "los extremeños viven en una permanente asfixia como consecuencia de su Gobierno", ha aseverado el presidente del Grupo Socialista, quien ha preguntado a Guardiola cómo prevé que se aprueben los presupuestos de Extremadura para 2026, ya que para ello es necesario "que tenga acuerdos parlamentarios", ha recordado. Pide "más iniciativa e interés" para llegar a acuerdos. Gallardo ha trasladado a Guardiola que "para tener acuerdos parlamentarios es necesario tener algo más de iniciativa e interés en negociar y menos soberbia", tras lo que ha lamentado que "soberbia es lo que le sobra", mientras que "le hace falta tener ánimo de poder llegar a acuerdos". Por eso, el dirigente socialista ha rechazado que "Extremadura dependa de esos señores que alientan el odio en España y en Extremadura" en alusión a Vox, tras lo que ha abogado por que "Extremadura se gobierne desde la centralidad", tras lo que le ha ofrecido "colaboración del PSOE para tener unos presupuestos en el año 2026". Según Guardiola, la presidenta de la Junta "vive en un mundo que no es el real", ya que según ha aseverado, "las empresas están asfixiadas, los ciudadanos están asfixiados consecuencia de su política fiscal", tras lo que le ha reiterado que "si usted quiere realmente encontrar apoyo, búsquelo en el PSOE que lo va a encontrar". En cualquier caso, Gallardo ha apuntado que para ello "va a tener que cambiar su política fiscal, aquella que atenta claramente contra los derechos de los ciudadanos en favor de unos cuantos privilegiados". Respecto a la financiación autonómica, Gallardo ha trasladado a Guardiola que la va "a combatir con usted si usted lo desea", pero ha lamentado que "ya han perdido los extremeños 120 millones como consecuencia de sus políticas". En ese sentido, el dirigente socialista ha insistido en que si Extremadura no tiene presupuestos para el año 2026 es porque Guardiola "no busca acuerdos" y "no quiere", ya que el PSOE "es un partido de gobierno, que busca el bien de los extremeños", y "aunque nos dé lo mismo cómo le vaya a su gobierno, nos importa y mucho cómo le vaya a los extremeños", ha concluido. RESPUESTA DE Guardiola En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura ha avanzado que su gobierno va "a presentar en tiempo y forma los mejores presupuestos posibles para el año 2026", tras lo ha señalado que se necesita la "voluntad" de la oposición para aprobarlo, ante lo que ha mostrado sus "serias y fundadas dudas", aunque "tendrán una buena oportunidad de demostrarlo", ha dicho. Guardiola ha reafirmado que Extermadura se encuentra "en un momento de crecimiento económico, de bajada de paro, de aumento de la confianza empresarial, de llegada de nuevas inversiones, de nuevas oportunidades para nuestra región", lo cual, según ha dicho, es "gracias a las políticas que se están ejecutando" con los presupuestos de su gobierno, que son "los más cuantiosos de la historia" de la región. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha instado a Gallardo a preguntarse "un poquito más por lo que deben hacer ustedes", y preguntarse "cómo van a favorecer desde la oposición estas políticas que están dando resultados y no sigan siendo una rémora para el crecimiento económico y para el futuro de Extremadura", ha reafirmado. María Guardiola ha reafirmado que no acepta lecciones ni de Gallardo ni de su partido, y "no solo porque su jefe lleve desde el año 2023 sin presentar los Presupuestos Generales del Estado incumpliendo de manera reiterada un mandato constitucional", sino también porque el "deterioro moral, político, institucional, esa atmósfera de corrupción que les rodea es absolutamente irrespirable". Guardiola ha asegurado que "sabe muy bien qué presupuesto necesita Extremadura", así como las políticas y medidas que su gobierno va a llevar a cabo en 2026. "Sabemos cuál es nuestra hoja de ruta. El que no sabe lo que va a pasar mañana ni qué papel le va a tocar defender es usted, señor Gallardo", ha espetado la presidenta extremeña al dirigente socialsita. Y es que, según ha considerado, el PSOE "entiende la negociación como un trabajo de trileros, como ese intercambio de prebendas, de favores para mantenerse en el poder", algo que están viendo esta semana, "cuando se han cubierto de gloria con esa reunión bilateral vergonzosa donde han roto todas las reglas, todas las que nos habíamos dado". De esta forma, los socialistas "han volado por los aires la igualdad, la solidaridad, el equilibrio entre regiones", ha alertado Guardiola, quien ha considerado "muy grave lo que está ocurriendo", cuando el PSOE "pacta con el separatismo para expoliar al resto de España y para mantener a Sánchez con vida artificial en la Moncloa". Por todo ello, la presidenta extremeña ha considerado que Gallardo no le puede "hablar de diálogo y de negociación cuando usted es especialista en la imposición", algo que "saben muy bien sus compañeros de partido", ha concluido.