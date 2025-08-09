Guardiola asegura que Rodri no volverá a estar en plena forma hasta septiembre

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola anunció que el centrocampista español Rodri, actual Balón de Oro y que se perdió casi toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla, no volverá a estar en plena forma hasta pasada la ventana internacional de septiembre.

Tras recuperarse de esa lesión, el mediocentro español reapareció en el pasado Mundial de Clubes, pero en el último encuentro para los ingleses en ese torneo, derrota en penales contra el Al Hilal en octavos de final, se volvió a lesionar en la ingle.

“Rodri está mejorando, pero tuvo una gran lesión en el último partido contra Al Hilal, que fue de cinco a seis semanas”, reveló Guardiola, cuyo equipo disputará este sábado un amistoso contra el Palermo, sin la presencia del jugador español, que no entró en la lista para viajar a Sicilia.

“Se está entrenando en este momento, y mejoró en los últimos dos o tres días. Espero que después del receso internacional pueda ponerse realmente en forma”, precisó.

El Manchester City echó mucho a faltar a Rodri, de 29 años, el año pasado, que cerró sin títulos por primera vez desde la primera temporada de Guardiola al frente del equipo (2016-2017).

El City se enfrentará el próximo fin de semana al Wolverhampton en el debut de la Premier League y luego se enfrentará a Tottenham y Brighton antes del parón de selecciones en septiembre, aunque Guardiola no aseguró que Rodri vaya a jugar.

“Ojalá que en estos partidos pueda jugar algunos minutos, pero lo importante es que no tenga dolor, porque no queremos que vuelva y se lesione de nuevo. Vamos a tratar desesperadamente de evitar eso, pero se estuvo entrenando en los últimos dos o tres días. Tuvo dos sesiones con nosotros, y eso es bueno”, añadió el técnico, según las declaraciones publicadas por el club este sábado.