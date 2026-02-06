Guardiola defiende tomar la palabra cada vez que "se maten inocentes"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reiteró este viernes que tomará la palabra cada vez que "se maten inocentes" en el mundo, en respuesta a una crítica formulada por representantes de la comunidad judía de Manchester.

"¿Por qué no puedo expresar lo que siento? ¿Solo porque soy entrenador? No estoy de acuerdo, pero respeto todas las opiniones", reaccionó el español en rueda de prensa.

"Lo que dije, en esencia, fue: ¿cuántos conflictos hay en el mundo? Muchos. Los condeno todos. Se mata a inocentes, condeno todo eso. No dije que tal país fuera más importante que otro, no. Si no entiendes mi mensaje, no pasa nada", insistió.

El martes Guardiola había expresado su indignación ante las "miles de personas inocentes" asesinadas por la guerra, citando "el genocidio en Palestina, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, lo que ocurre en todo el mundo, en Sudán, en todas partes".

Subrayó que su postura no era una declaración política ni una toma de partido, sino que se trataba de defender la vida humana allí donde los civiles sufren.

La semana pasada el técnico viajó a Barcelona para pronunciar un discurso en favor de los niños palestinos.

Estas intervenciones, poco frecuentes en el mundo del fútbol, le han valido numerosos elogios pero también críticas, especialmente por parte del Consejo Representativo de los Judíos del Gran Manchester.

"Pep Guardiola es un entrenador de fútbol. Aunque sus reflexiones humanitarias parten de una buena intención, debería centrarse en el fútbol", escribió el miércoles en X la institución, diciendo temer que tales declaraciones alimenten actos antisemitas.

El Consejo Representativo le reprochó de paso una falta de apoyo público tras el atentado terrorista de octubre de 2025 contra la sinagoga de Heaton Park, en Manchester, en el que dos fieles perdieron la vida.