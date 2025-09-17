Guardiola descarta a Manchester City como favorito a la Champions

Pep Guardiola descartó al Manchester City como uno de los favoritos a conquistar la Liga de Campeones, antes de su estreno en la máxima competición europea contra el Nápoles el jueves.

Los Citizens, campeones de la Champions en 2023, han sido asiduos participantes los últimos años en las rondas finales de la competición.

Aunque el año pasado, el conjunto inglés dijo adiós en el play-off de acceso a octavos, que perdió ante el Real Madrid.

Según las casas de apuestas, Liverpool, Barcelona, Arsenal y el vigente campeón Paris Saint-Germain figuran como los grandes favoritos para levantar la Orejona.

Preguntado si veía a su equipo como uno de los favoritos a conquistar la Champions, Guardiola respondió: "En principio no lo somos (favoritos)". "Simplemente tenemos que disfrutar el momento, el camino. Estamos contentos de estar aquí y solo debemos concentrarnos en el partido de mañana, el partido que tenemos que jugar", añadió.

El técnico catalán se refirió también al regreso al Etihad del volante belga Kevin De Bruyne, con la camiseta del Nápoles, después de diez años defendiendo el escudo de los Skyblues. "Por supuesto, es agradable para él volver. Tengo ganas de verlo después del partido. No me sorprende lo bien que está jugando. Los jugadores de su nivel no necesitan adaptarse".

