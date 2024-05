Guardiola dice que "está más cerca de irse que de quedarse" tras último título de manchester city

Por Andrew Cawthorne

MANCHESTER, Inglaterra, 19 mayo (Reuters) - Pep Guardiola planteó el domingo la posibilidad de dejar el Manchester City minutos después de conducirlo a un inédito cuarto título consecutivo de la Premier League.

"La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme", dijo el español a Sky News, antes de aclarar que no habría una salida inmediata del club que dirige desde 2016.

"Hemos hablado con el club: mi sensación es que quiero quedarme ahora. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos. Pero ocho o nueve años... ya veremos".

En rueda de prensa, Guardiola no dio más detalles que el cansancio natural tras otro descomunal esfuerzo que acabó con un extraordinario sexto título en siete años para el City.

Pero aseguró a los aficionados que estaba preparado para el reto de la final de la FA Cup del próximo fin de semana contra el Manchester United y que sin duda encontraría la motivación de nuevo para la próxima temporada de la Premier League, como ha hecho en repetidas ocasiones.

Guardiola se mostró modesto sobre su último logro, afirmando que otros entrenadores como Alex Ferguson, del Manchester United, habían conseguido más que él en el pasado.

Y se deshizo en elogios hacia sus rivales de esta temporada, el técnico del Arsenal Mikel Arteta y el del Liverpool Jürgen Klopp, que le presionaron en todo momento.

"Hemos vuelto a competir increíblemente bien y al final, por un pequeño margen, lo hemos ganado, lo hemos conseguido... Hemos hecho algo increíble", afirmó, deshaciéndose en elogios hacia sus jugadores.

"Si aterrizara aquí mañana y me dijeran que en los próximos siete años vas a ganar seis Premier Leagues, diría '¿están locos?. "Es la Premier League, es la más difícil. Esta es la más dura por muchas razones, la falta de recuperación".

Homenajes a klopp, arteta

Guardiola rindió un emotivo homenaje a Klopp, quien dirigió al Liverpool por última vez el domingo, diciendo que era una gran personalidad que le había llevado a nuevas alturas.

"Le echaré mucho de menos. Ha sido muy importante en mi vida", dijo. "Sólo quiero darle las gracias por su trabajo. Me ayudó con su equipo. Ha sido un gran competidor en mi vida. Con él ha sido muy difícil".

Arteta, su antiguo ayudante en el Manchester City, fue otro rival formidable que llegó para quedarse, dijo Guardiola.

El Arsenal acabó a sólo dos puntos del Manchester City, después de presionarle hasta la última jornada de la temporada.

"Entendimos el mensaje de Mikel y sus jugadores, lo entendimos", dijo. "Sabemos que estarán ahí durante muchos años. Un entrenador joven con un gran talento: nos enviaron el mensaje de que hay que tener cuidado en los próximos años".

Los jugadores de Guardiola no se quedaron atrás a la hora de agradecerle al técnico español.

"Es un tipo increíble. Esta temporada he tenido momentos difíciles fuera del terreno de juego -no me importa decirlo- y él me ha ayudado muchísimo. Es un entrenador brillante sobre el terreno de juego, pero también me ha ayudado a puerta cerrada y en su despacho", dijo Jack Grealish.

Erling Haaland, quien ganó la Bota de Oro de la Premier League al máximo goleador, dijo que Guardiola era un líder duro pero fantástico.

"A veces es un poco exigente. Es duro, pero mira lo que ha hecho. Exige mucho cada día", dijo. "Si no estás a la altura de lo que él espera tienes un gran problema. Es exigente y es un tipo encantador al que quiero muchísimo". (Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters