Guardiola: "Diría que es más difícil ganar la Premier que la Champions"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sostuvo este viernes que "ganar la Premier League es más difícil" que triunfar en "la Champions League" a dos días de afrontar la última jornada del campeonato inglés con un punto de ventaja sobre el Liverpool.

El conjunto 'citizen' espera asegurar su cuarto título doméstico en cinco temporadas -desde que llegó Guardiola- mientras fue eliminado en circunstancias dramáticas por el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones.

"Diría que es más difícil", dijo sobre si es más complicado ganar el campeonato inglés que la Champions. "Hay muchas semanas y partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos con diferentes situaciones, oponentes difíciles", comentó.

"Es satisfactorio porque es todos los días. Cuando luchas por la Premier League y tienes éxito justo al final, te da la sensación de que disfrutas mucho. Somos más felices en nuestras vidas cuando ganas", reconoció el de Santpedor.

"Cuando ganas y lo ganas (genera) buenas sesiones de entrenamiento, un buen ambiente y buen humor. No es como la Copa FA o un solo partido, es una rutina. No digo que la Champions League no sea importante. Estamos locos, locos por ganarla. La queremos, la amamos", apuntilló.

"Nos encantaría estar en París (para la final) la próxima semana, pero ganar 38 partidos, en lugar de seis, ocho o nueve es diferente. Siempre me ha gustado, desde que era jugador. La liga es bonita y estamos al borde de eso. Estamos cerca", destacó.

Pero el City no ha rematado el trabajo y deberá cosechar el mismo resultado que el Liverpool para ser campeón, aunque una victoria le serviría para no estar pendiente de los 'reds' este domingo. La situación es similar a la de 2019, cuando el City ganó cómodamente en Brighton para mantener a raya al Liverpool, nuevamente por un punto.

"Es difícil decir 'controla tus emociones' cuando sabemos exactamente a qué nos jugamos. Son seres humanos, tienen sentimientos. Tal vez tengamos que vivir algo inesperado, sentirnos incómodos, pero lo que podemos hacer es reaccionar de la mejor manera posible, ser positivos y no rendirnos", añadió el técnico catalán.

"En el fútbol cuando crees que se acabó, no se acabó. Simplemente haz exactamente lo que has hecho en el último mes, todos los partidos que hemos jugado, en casa y fuera, y ve por ello". Hoy entrenamos como para un partido normal de la Premier League durante toda la temporada, lo mismo. No fue nada especial porque la importancia del partido, ellos ya lo saben. No hay nada que decirles", sentenció.

El City se prepara para el choque decisivo con el regreso de los defensas Kyle Walker y John Stones tras sufrir lesiones en el tobillo y el muslo, respectivamente. Ambos habían sido descartados por el resto de la campaña, pero se recuperaron más rápido de lo esperado y volvieron a entrenar el pasado jueves.

"Tenemos médicos y fisios increíbles y se han recuperado. Hicieron un entrenamiento parcial y veremos este sábado. Es bueno para nosotros tenerlos de vuelta", finalizó Guardiola ante los medios.