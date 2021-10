Guardiola: "Ferran Torres estará fuera dos meses y medio o tres"

Sobre Sterling: "Hay que hablar sobre el terreno de juego"

MADRID, 15 Oct. 2021 (Europa Press) -

El internacional español Ferran Torres estará entre "dos meses y medio y tres meses" después de fracturarse el pie derecho, ha confirmado este viernes su entrenador en el Manchester City, Pep Guardiola, que también ha asegurado que cualquiera que, como Raheem Sterling, quiera jugar más tiene que "hablar sobre el terreno de juego", después de que el internacional inglés confesase que le gustaría afrontar un "nuevo desafío" lejos de la Premier y del club 'citizen'.

"Las lesiones pueden pasar aquí, en casa, o con las selecciones. Esto sucede. Conozco al seleccionador de España, trata a Ferran lo mejor posible, no quiere que se lesione. Intentan cuidarse, pero a veces pasa. Pasó con Kevin y Phil", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador catalán confirmó el tiempo estimado de baja. "Sería mejor que no pasara, pero sucede. Seguimos adelante, y cuando vuelva y se recupere a los dos meses y medio o tres meses intentará estar preparado", añadió.

El delantero valenciano se fracturó el pie derecho, según confirmó el club inglés el jueves, y se perderá las 'finales' de la selección española ante Grecia y Suecia del próximo mes de noviembre, valederas para la clasificación del Mundial 2022.

El futbolista de 21 años se lesionó a los 84 minutos del duelo ante Italia, en las semifinales de la Liga de Naciones, donde fue uno de los grandes protagonistas, terminó siendo sustituido por Pablo Fornals a seis minutos para la conclusión del partido.

Por otra parte, Guardiola valoró las declaraciones del internacional inglés Raheem Sterling, que reconoció que le gustaría afrontar el "nuevo desafío" de jugar lejos de la Premier League y de su actual club, en el que esta temporada está teniendo menos peso a las órdenes de Pep Guardiola.

"No estoy involucrado en el contrato. El club decide", dijo. "Yo no lo sabía. No pensé que el club lo supiera. Raheem es nuestro jugador, ojalá sea un jugador increíblemente importante para nosotros. No sé si quiere jugar más. No puedo asegurarles que vayan a jugar, lo saben, no puedo asegurar cuántos minutos juega cada uno. Siempre tienen que hablar sobre el terreno de juego. Ese es el mejor momento", indicó el de Santpedor.

Además, recordó que siempre trata de que todos sus futbolistas estén "involucrados". "Lo que quiero de Raheem y de todos es que estén satisfechos de estar aquí. Si ese no es el caso, tiene que tomar la mejor decisión para su familia, para todas las personas que los quieren. Tienen que ser felices. Que quieran jugar más lo entiendo completamente, yo fui jugador y todo el tiempo quería jugar", concluyó.