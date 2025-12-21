Guardiola gana las elecciones pero queda lejos de mayoría absoluta, por lo que necesitará a un Vox reforzado

MÉRIDA, 21 Dic. 2025 (Europa Press) - La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al conseguir el 43,16% de los votos, que suponen 4,3 puntos más que en 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7% de los votos escrutados. Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estas elecciones autonómicas, en las que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9% de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura. Unos comicios que han supuesto el hundimiento del PSOE, que se ha dejado 14,16 puntos con respecto a 2023, hasta el 25,7% de los votos y ha perdido diez diputados, pasando de los 28 con los que contaba en la Asamblea de Extremadura, hasta los 18 escaños. Unos escaños que en parte han ido a Unidas por Extremadura, que gana tres diputados con respecto a 2023, hasta alcanzar los siete escaños, y suma 4,2 puntos, hasta los 10,24% de los votos. (Habrá ampliación)